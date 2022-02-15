Потенциал акций META

Котировки Meta рухнули после отчета с 320 до 220 долларов за акцию. Многие посчитали это хорошей возможностью для долгосрочных инвестиций, однако я так не считаю. В этой статье разберем основные проблемы компании и перспективы развития виртуальной реальности.

Весь бизнес Meta можно разделить на два направления: реклама и VR. Начнем с рекламы, так как она генерирует 98% всей выручки. Meta принадлежит семейство приложений, в которое входят: Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Количество их пользователей в 2020 и 2021 году выросло на 13,2% и 11,7% соответственно. Однако, последние два квартала оно не меняется и держится в районе 3,58 млрд, что позволяет ожидать серьезного замедления роста аудитории. На следующие пять лет я закладываю плавное увеличение количества пользователей до 4 млрд человек, в основном это произойдет за счет Азии и остального мира. Прогнозируемая динамика говорит о том, что уже в 2022 году Meta столкнется с проблемой увеличения выручки по рекламному направлению. Новых пользователей будет все меньше, и единственным способом преумножать доходы останется улучшение монетизации.

Улучшить монетизацию можно двумя способами: повысив эффективность рекламы и/или подняв цен. Повысить эффективность можно за счет лучшего сбора данных и внедрения AI, первое стало делать сложнее из-за юридических нападок, а результативность второго под вопросом. Повышать цены в условиях ужесточения конкуренции с Tik-Tok тоже не самый лучший вариант, поэтому в своем прогнозе я закладываю рост средней выручки с одного пользователя как показатель инфляции плюс несколько процентов.

Замедление притока новых пользователей в совокупности с отсутствием возможности значительно улучшить монетизацию негативно скажется на росте выручке компании. В своем прогнозе по рекламному направлению я ожидаю увеличения выручки со 115 млрд в 2021 до 175 млрд в 2026 году, +52%. За один 2021 год она выросла на 37%, а тут на 52% за пять лет. Неудивительно, что акции компании так скорректировались.

Я сомневаюсь, что маржинальность этого направления существенного изменится. На мой взгляд, она будет держаться в диапазоне 46%, что приведет к росту EBIT (операционная прибыль) по рекламе с 57 млрд в 2021 году до 81 в 2026, +41%.

Масла в огонь подливает неопределенность с развитием VR. Meta так и не раскрыли ни количество проданных шлемов, ни то как они видят развитие этого направления. Одно я могу сказать точно, оно будет убыточным еще долгие годы, пять, десять, а может и больше лет. Основная причина — способ монетизации. Сейчас направление зарабатывает за счет продажи шлемов виртуальной реальности, но это не есть цель. Цель — привлечь как можно больше пользователей в метавселенную и монетизировать их за счет продажи контента внутри платформы. Чтобы этого добиться необходимо снабдить максимальное количество людей доступом к VR, а для этого шлемы должны быть доступными. То есть, Meta с их амбициозными планами обречены торговать себе в убыток пока не наберут критическую массу пользователей, но какой она должна быть — не понятно. Есть данные, что в США геймеры тратят в среднем 166 долларов в год на компьютерные игры, с аудиторией в 150 млн человек и аналогичным доходом на одного пользователя это принесло бы компании 25 млрд GMV, и из них процентов 70 ушло бы контентмейкерам, а остальные 30 достались Meta, это около 7,4 млрд выручки. Как вам потом станет ясно, этого не достаточно, но давайте не будем торопиться и разберемся с продажами шлемов.

Потратив немалое количество времени, мне удалось найти неофициальные данные по продажам, часть из них были опубликованы на Statista, а часть на IDC. С выпуском Oculus quest 2 продажи шлемов выросли с 3,5 млн единиц в 2020 до 7 млн в 2021 году. Вероятность продолжение такой динамики очень высокая. Основная причина — низкая цена продукции Meta при относительно хорошем качестве. В среднем их шлемы торгуются в два-три раза дешевле аналогов. Вторая причина — увеличение заинтересованности людей в технологии. На данный момент доля Oculus в мировых продажах VR шлемов составляет 75%. Это очень много, можно сказать, что весь рынок принадлежит им. С выпуском Oculus quest 3 в 2023 я ожидаю еще большего наплыва покупателей, основной прогноз можно увидеть на графике ниже. Если он реализуется, к 2026 году Meta сможет привлечь порядка 150 млн человек к себе на платформу и продать примерно столько же шлемов.

Учитывая цену Oculus quest 2 в 300 долларов, и прогнозируемую мной цену Oculus quest 3 в 500 долларов, я ожидаю рост выручки по VR направлению с 2,3 млрд в 2022 до 26,2 млрд в 2026 году. Может показаться, что это слишком много, но для развивающегося рынка это ничто. Шлемы Oculus стоят в разы дешевле iPhone, поэтому продать 50 млн единиц в 2026 году не должно быть проблемой.

Однако, из-за стратегии компании направление VR будет оставаться убыточным еще долгие годы. Прогнозируемый убыток по EBIT в 2026 году составляет 29 млрд долларов. Даже если им удастся рано начать монетизировать свою аудиторию, как в прошлом примере, и заработать 7 млрд, то этот доход все равно не перекроет убыток. Возможно, компания повысит цену на Oculus quest 3 и тогда он сократится, но значительных изменений я бы не ожидал.

С имеющимися у меня данными и представлением о стратегии Meta, я думаю, что сегмент VR может быть убыточным еще лет десять.

В совокупности по всем направлениям (реклама + VR) я прогнозирую рост EBIT c 47 млрд в 2021 до 52 млрд в 2022 году, 10%. И не стоит забыть, что это в случае, если продукция Meta не провалится, либо если другие конкуренты не выпустят лучший товар, а такая вероятность есть. Meta с их амбициозными планами могут спокойно уйти в убыток в ближайшем будущем.

Если оценивать компанию методом дисконтированных денежных потоков, то используя прогноз по EBIT и представленные ниже данные, компанию можно оценить в 135 долларов за акцию, на 39% ниже, чем сейчас (220$). Если использовать тот же подход, но терминальную стоимость рассчитывать исходя из EBITDA в 2026 году в размере 71,2 млрд долларов, то при мультипликаторе EV/EBITDA 10Х компанию можно оценить в 200 долларов за акцию.

Заключение

Направление рекламы как основной генератор выручки для компании потихоньку начинает себя изживать. Темпы прироста аудитории замедляются, а растущая конкуренция не позволяет значительно улучшить монетизацию. Это негативно сказывается на ожиданиях по росту выручки, из-за чего котировки недавно упали на 30%. В дополнение Meta стали раскрывать доходы по своему новому направлению — VR, но какого-то оптимизма оно у меня не вызывает. Зная стратегию компании, я ожидаю, что это направление будет убыточным еще много лет, пока не наберет необходимое количество пользователей. Каким оно должна быть — я сказать не могу из-за отсутствия официальных данных. По этому поводу предполагаю, что главные убытки еще впереди. Прогнозную цену выставляю исходя из среднего результата двух подходов или 167 долларов за акцию.

Из-за сформировавшейся неопределенности вокруг VR покупку акции на данный момент считаю нецелесообразной. Сейчас у меня скорее нейтральное мнение о компании, готов его изменить, если руководство раскроет свои планы по VR.