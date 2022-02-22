5 инструментов для парковки денег

В этой статье разберем пять инструментов Московской биржи, в которых можно разместить денежные средства на небольшой промежуток времени и получить проценты.

FinEx Cash Equivalents UCITS ETF / FXMM

FXMM — это ETF на гособлигации США с рублевым хеджем. В составе находится 18 ценных бумаг, их названия можно увидеть в таблице ниже. Комиссия за управление — 0,49%, стоимость инструмента составляет около 1800 рублей.

Ссылка на презентацию инструмента.

Доходность в рублях за последний год составила 5,04%, в долларах 2,33%.

Доходность у инструмента небольшая, но позволяет не простаивать кэшу без дела и не боятся просадок.

FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD) / FXTB

Брат близнец FXMM, основное их отличие заключается в том, что FXTB выгоден при обесценении рубля, а FXMM при укреплении. Более подробно различия описаны на скрине ниже. Комиссия фонда — 0,2%. Стоимость инструмента составляет около 80 рублей.

Состав ETF абсолютно идентичен FXMM.

Доходность за последний год в рублях составила 2,51%, в долларах -0,16%, ниже чем у FXMM.

Однако, если сравнить рублевую доходность двух инструментов на более длительном промежутке времени, то у FXTB она будет выше, но у FXMM стабильнее и без просадок.

В долларах такая же картина.

БПИФ Сбер — сберегательный (SBMM)

Как и все представленные в статье БПИФы фонд следует за индексом RUSFAR. Доходность инструмента растет при повышении ставок в экономике и падает при понижении. Фонд появился недавно, поэтому есть информация о доходности только за месяц (0,69%) и за три (1,98%). Комиссия за управление составляет 0,5% (TER), если брать через брокера Сбер, то с вас не комиссию комиссию за покупку БПИФ (не путайте с комиссией за управление). Стоимость инструмента составляет 11 рублей.

БПИФ ВТБ — ликвидность (VTBM)

Аналогичен фонду Сбера, но комиссия за управление у него ниже, 0,4% против 0,5% у SBMM. Если брать через брокера ВТБ, то с вас не возьмут комиссию за покупку. Доходность у VTBM немного выше, чем у SBMM. За 1 месяц она составила 0,71%, за полгода 3,71%, год 6,01%. Стоимость пая рубль с чем-то, что очень характерно для ВТБ.

БПИФ Райффайзен — Фонд денежного рынка (RCMM)

Аналогичен двум другим БПИФам. Комиссия за управление такая же как у Cбера, 0,5%, как и доходность за последний месяц, 0,68%. Стоимость пая — 103 рубля, что делает его самым дорогим из трех.

Заключение

На российском фондовом рынке доступны пять инструментов позволяющих припарковать деньги на короткий промежуток времени и получить проценты. Два из них ETF, остальные три — БПИФы. С точки зрения эффективности особенно выделяется VTBM. Комиссия у инструмента одна из самых низких, при этом доходность самая высокая. Если выбирать инструмент для размещения рублей, то я бы отдал предпочтение в первую очередь ему, уже потом рассматривал SBMM и FXMM. Доллары можно разместить только в FXTB, но доходность будет либо очень низкой, либо совсем отсутствовать. Возможно, в будущем сделаю разбор инструментов для получения доходности в долларах.