Взгляд на развитие трендов на российском финансовом рынке

Инфляция

Значительный всплеск инфляции, наблюдаемый в настоящее время, во многом оказался монетарной инфляцией в результате мягкой денежно-кредитной политики, осуществлявшейся в предыдущие годы, и снижения эффективности инструментов сковывания избыточной ликвидности. Меры существенного ужесточения денежно-кредитной политики, начатые в прошлом году и продолжающиеся сейчас, направлены на сбалансирование системы за счет снижения кредитной активности и возврата значительной части ликвидности в банковские депозиты. Указанная активность мегарегулятора в полной мере проявится уже в ближайшее время и свидетельствует о том, что стоимость денег в экономике будет возрастать, а инфляция окажется под контролем.

Ковидная перестройка экономики

Приспособление рынка к введенным ограничениям во многом уже состоялось. Произошедшее нарушение производственных и бизнес-процессов, в том числе сбои в работе логистики привели к возникновению дефицита и усилению инфляции немонетарного характера. Тем не менее, принятые меры не могут иметь перманентный характер, более того, уже принимаются решения по снятию ранее введенных ограничений. Таким образом, в ближайшее время будут усиливаться процессы возврата к естественным условиям ведения хозяйственной деятельности.

Рост геополитической напряженности

Усиление деструктивных процессов в пограничных с Россией странах ведет к увеличению премии за страновой риск и оказывает давление на курс национальной валюты. Однако дальнейшее нагнетание может привести к войне в Европе. В таком развитии событий большинство участников не заинтересовано. Всплеск дипломатической активности представителей европейских стран лишь подчеркивает данный вывод. В этой связи, основным сценарием остается постепенное снижение напряженности за счет выполнения достигнутых договоренностей.

Перспективы рубля

В рамках развития обозначенных выше сценариев основным трендом в среднесрочной перспективе может стать восстановление рубля по отношению к резервным валютам. Это будет создавать возможности для реализации стратегии керри-трейд.

Облигации и Акции

На долговом рынке в настоящее время инвесторы предъявляют требования повышенной доходности. Это открывает возможности формирования портфелей облигаций на вторичном рынке по ценам ниже номинала. Инвестиции в расчете на снижение в дальнейшем премии за страновой риск могут оправдаться в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Перекупленность на рынке акций устранена. В большинстве акций состоялись существенные коррекции к предыдущему росту. На этом фоне все больший интерес вызывают дивидендные истории. Вместе с тем, повторения условий для роста цен на акции, наблюдавшихся в предыдущие годы, ожидать не следует. Общий рост цен возможен скорее в рамках восстановительной динамики, однако в условиях высокого уровня ключевой ставки (более чем вдвое превышающего минимумы 2020 года) возврата к историческим максимумам и их обновления ожидать не следует.

Кузьмин Алексей

Директор по развитию и стратегическому планированию

АО «НФК-Сбережения»