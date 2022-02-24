В этой статье рассмотрим возможные варианты хода войны, а также потенциальные санкции для российской экономики.

Текущая ситуация 24.02.2022

По последним новостям стало понятно, что на Донбассе российская армия не остановится. Вероятность полного захвата Украины уже не такая и низкая. Изначально я рассматривал три сценария развития событий:

Мы забираем только Донбасс (высокая вероятность). Мы забираем восточную часть Украины (средняя 50/50). Украина - це Россия (низкая вероятность).

Сейчас мы находимся на втором этапе и последнее заявление Путина о спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины говорит о том, что третий этап не за горами.

США и Европа уже ввели санкции, но они оказались очень слабыми. Вот их полный список:

Ввели ограничения против банка «Россия», «Промсвязьбанка», ВЭБ.РФ и Агентства Интернет-исследований (слабо). Запретили привлекать финансирование на рынках Европы и США, а также запретили торговать долгом выпущенным после 1 марта (средне, но не критично). Санкции против элиты и членов семьи (кому не все равно?). Остановили сертификацию Северного Потока - 2 (можно подумать она шла полным ходом).

Как видите список изначальных санкций был настолько смешным, что индекс МосБиржи даже отскочил на 10% в моменте, но походу эскалации ситуации на Украине через пару дней пошел на дно.

Сейчас Европа угрожает новым списком санкций, в их числе:

Заморозить Российские активы на территории Европы (какие активы и самое главное чьи непонятно. Предполагаю, что речь идет о депозитах элиты. Кому не все равно?). Ограничить всем российским банкам доступ к европейскому долгу (средней тяжести санкции, но они скорее всего будут касаться нового долга, что опять же не критично). Заблокировать доступ России к ключевым технологиям (уверен речь идет о полупроводниках. Китай их производит уже в большем объеме, чем Тайвань, поэтому до тех пор, пока Китай нас поддерживает переживать не о чем).

источник

Почему санкции такие слабые?

Основная причина — зависимость Европы от российских энергоресурсов. Запасы газа в Европе сейчас ниже 40% (среднее значение за пять лет 55%) и цены на него находятся на исторических максимумах. Европе просто не выгоден конфликт с Россией, ведь мы поставляем им 53% всего газа. Без него зиму пережить будет тяжело. По этой причине Европа вместе с США стараются сделать вид, что их санкции «уничтожают» экономику, но в реальности ничего такого не происходит.

Вторая причина — поддержка Китая, правильнее будет называть ее нейтралитетом. Китай сейчас пытает усидеть на двух стульях. С одной стороны им нужна поддержка России против Запада, ведь в будущем они еще будут присоединять Тайвань. С другой стороны, они не хотят портить отношение с США и Евросоюзом, чтобы не навредить своей экономике. Текущее положение выгодно для нас и позволяет идти на крайности.

Ожидания по конфликту

Скажу честно, я не представляю, что у Путина на уме, но я понимаю чем руководствуется Европа. Они хотят наказать Россию, не навредив собственной экономике и репутации. Пока Европа не решит свои энергетические проблемы, скорее всего жестких санкций не будет, но по мере стабилизации рынка риторика будет меняться. От Китая ожидаю нейтралитета, им он очень выгоден. Возможно, в этом году еще увидим присоединение Тайваня, тогда санкции направленные на полупроводники вообще перестанут быть проблемой для России. Военного конфликта с НАТО не ожидаю, Байден ясно дал понять, что защищать будут только членов альянса.

В общем, пока у нас есть рычаг давления на Европу в виде газа и поддержка Китая, я думаю переживать не о чем. Самое худшее, что может случится — ограничение экспорта нефти и газа из РФ, но вряд ли Европа на такое согласится. Как бы цинично это сейчас не прозвучало, но Украина в текущей ситуации будет мальчиком для битья, а остальные страны за этим всем будут наблюдать и активно осуждать.

Что делать?

Никто не даст нормальный ответ на этот вопрос. Если говорить про покупку акций, то моими фаворитами из банковского сектора были и остаются БСПБ и Сбер. Против последнего наиболее вероятно введут санкции, поэтому маленький и незаметный БСПБ выглядит более привлекательно. Тем не менее инвестиции в банки на данный момент очень рискованные. На мой взгляд, лучше рассмотреть экспортеров энергоресурсов, так как для них высокие цены на сырье и слабый рубль очень выгодны. Про IT, наверное, лучше забыть на ближайшие год-два. Сомневаюсь, что кто-то будет покупать российские IT-компании, когда сырьевые настолько дешевые. Наша редакция готовит апдейт по инвест-идеям.