Рынок металлов 7.03.2022: готовимся к рекордной инфляции

Кратко ситуацию 7.03.2022 можно описать так:

Источник: MarketTwits

Палладий

Металл начал дорожать как только появились первые новости про возможное вторжение России на Украину. За последнюю неделю цена выросла на 37%, до исторического максимума в 3500 $ за унцию.

Все это происходило на фоне трудностей с поставками крупнейшего производителя палладия в мире — «Норильского никеля». В своей прошлой статье я уже описывал ряд проблем с которыми столкнулись производители из РФ.

Но цена не смогла закрепиться на 3500 $ за унцию и резко снизилась. Возможно это произошло на новости о том, что «Норникель» продолжает производить и реализовывать свои металлы, несмотря на ситуацию вокруг России.

Никель

У никеля схожая ситуация с палладием: цена растет из-за опасения проблем с поставками «Норильского никеля». Компания производит около 22% мирового высокосортного металла.

Ко всему этому на рынке никеля образовался дефицит по итогам 2021 года. Как можно заметить, запасы в хранилище лондонской биржи стремительно снижаются.

Никель необходим для производства нержавеющей стали и аккумуляторов. Сейчас основной рост спроса идет именно от производителей электромобилей.

Алюминий

Цена на алюминий дошла до 4 тыс. $ за тонну 7 марта. В этом случае цена растет из-за опасений, что третий по объему производитель, РУСАЛ, не сможет отгружать продукцию. Пока компания не давала комментариев относительно каких-то логистических затруднений.

На фоне ралли алюминия, акции РУСАЛа в Гонконге выросли на 34%.

Титан

Актуальные цены на титан сложно найти в открытом доступе, поэтому только месячный индекс до января 2022 года. Уже тогда шел активный рост.

Но вышла новость о том, что Боинг перестает закупать российский титан. В России есть только один крупный производитель данного металла — ВСМПО-АВИСМА, и он подтвердил приостановку контракта.

ВСМПО-АВИСМА считается крупнейшим производителем титана в мире и большую часть своей продукции компания продает авиакосмической отрасли. С Boeing у российской компании были длительные партнерские отношения, они даже создали СП в Свердловской области.

Разрыв отношений будет иметь серьезные последствия для обеих компаний. ВСМПО потеряет одного из крупнейших клиентов, на которого приходится около 30% выручки. Хоть компания и сказала, что постарается найти потребителей в других сферах — это будет непросто.

Boeing теряет основного поставщика титана, который необходим для производства самолетов. Компания заявила, что накопила достаточно запасов и расширила пул поставщиков. Но даже Boeing будет сложно полностью восполнить выпавшие объемы, не говоря уже об ожидаемом росте цен на титан.

Пока похоже на то, что Boeing, надеясь на скорое разрешение конфликта на Украине, временно приостановил поставки титана. Чтоб правительство не наседало и, чтоб в глазах других выглядеть правильным.

Золото

Золото тоже пошло в рост в последний месяц. Но тут причина скорее не в опасениях по поводу поставок из РФ. Золото, как по заветам, начинает расти во время мировой напряженности, конфликтов.

Ко всему этому добавляется инфляция, которая и так не давала падать цене на золото на протяжении года, а теперь еще больше ускорится.

На самом деле это далеко не полный список металлов, которые начали расти за последний месяц. Я уже не говорю о зерне, газе или нефти. К чему это все приведет? Конечно к ускорению мировой инфляции. И, возможно, ФРС уже не сможет плавно начать повышать ставку, придется действовать решительнее.

РУСАЛ и «Норникель» становятся все более привлекательными для покупок после открытия биржи, даже несмотря на наложенные санкции. ВСМПО-АВИСМА вряд ли поможет рост цен на титан, учитывая уход одного из крупнейших покупателей.