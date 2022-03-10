ВТБ: как на банк повлияли санкции

В этой статье обсудим как введенные санкции повлияют на доходы ВТБ.

Вот полный список санкций объявленных США и Европой:

Все активы ВТБ будут заморожены (США, Великобритания, Канада). Транзакции с банком приостановлены. Резиденты не смогут инвестировать в долг компании.

В США ВТБ бизнес не ведет, поэтому заморозка активов в этом регионе не страшна. Совсем другое дело в Великобритании, там у ВТБ есть дочка «ВТБ Капитал ПЛС», у нее на счету 416 млн долларов собственных средств. С этими деньгами можно попрощаться. Что касается дочки в Германии, то тут все неожиданно хорошо. Третьего марта банк выпустил новость о том, что продолжает работать в штатном режиме, никакие санкции и отключение от SWIFT ему не грозят. Тут на самом деле ничего удивительного, Германии нужны российские ресурсы, поэтому разрывать контакты никто не будет и это хорошо.

В прошлой своей статье про Сбер я уже разбирал как приостановка транзакций повлияет на доходы банков, поэтому здесь перескажу коротко. Правительство США заявляет, что на Сбер с ВТБ приходится около 37 млрд долларов международных переводов. Учитывая комиссию в 1% и размеры банков, полная приостановка транзакций может привести к уменьшению доходов на 10 млрд рублей.

Однако, не стоит забывать, что операций с энергетикой это не касается. Если предположить, что они составляют половину всех заграничных переводов, то озвученный выше убыток может сократиться до 5 млрд рублей.

Ниже прикрепил официальное постановление США об исключении определенных банковских операций из списка санкций. Ниже можете увидеть абзац выделенный желтым, это полный перечень всех исключенных отраслей. Список настолько большой, что включается в себя даже древесину и биоматериалы.

Теперь на счет долга. Запрет на привлечение западного финансирования никак не повлияет на ВТБ, основные займы приходятся на РФ. В крайнем случае всегда можно занять у Китая, Индии и прочих. Однако, стоит упомянуть переоценку. Думаю всем известно, что российский рынок неплохо так упал от своих предыдущих значений. ОФЗ упали на 20%, евробонды на 25%, акции на 60% и более. В портфеле ВТБ ОФЗ составляют 76,4% или 1,6 трлн рублей. Текущее падение означает убыток от переоценки в 324 млрд рублей, а это вся прибыль ВТБ за 2021 год. Если так пройтись по всем имеющимся бумагам (см. таблицу ниже), то получится, что у банка за 1 квартал будет -384 млрд от переоценки, поэтому отчет они не раскроют, пока ситуация на фондовом рынке не наладится.

Дивидендов от ВТБ я бы не ждал. В отличие от Сбера у них достаточность капитала гораздо ниже, они попали под полную блокировку в некоторых странах, что критично.

Тип Объем Падение в % Убыток от переоценки ОФЗ и гос. евробонды 1623 -20 -324,6 Корпоративные облигации и еврооблигации 307,5 -25 -76,9 Иностранные облигации 114,8 +49 56,3 Муниципальные облигации 23,1 -20 -4,6 Акции и ПАИ 57,3 -60 -34,4 Итого 2125,7 -18,08 -384,2

Вкратце коснусь SWIFT. Санкция на самом деле больше похожа на страшилку. Все внутренние переводы как продолжали, так и будут продолжать работать, а международные будем осуществлять через китайскую систему Unionpay. Раньше мы платили комиссию за переводы в Европу, сейчас будем в Китай. Фундаментально почти ничего не изменилось. Переход на эту систему может вызвать только небольшую задержку в цепочках поставок.

На самом деле забавная ситуация получается. США и Евросоюз этими санкциями больше ударили по своим компаниям VISA и MasterCard. Как итог, Unionpay может стать мировым лидером по объему транзакции. Учитывая тот факт, что США не заинтересованы в экономическом лидерстве Китая, могу сказать только одно: "Nice sanctions, Joe".

Заключение

ВТБ досталось больше всех среди банков. У них буквально отжали 35 млрд собственных средств, которые с высокой вероятностью не вернут. Самые большие убытки компания получит от переоценки имеющихся у нее ценных бумаг. У ВТБ на балансе ОФЗ на 1,6 трлн рублей, которые просели на 20%, образовав убыток в 324 млрд рублей. В отличие от заморозки активов, этот убыток бумажный и при восстановлении рынка может значительно сократиться. Тем не менее общая достаточность капитала ВТБ ниже, чем у Сбера, поэтому дивидендов от них я бы не ожидал. На 1 января 2021 года у Сбера достаточность общего капитала составила 14,85%, ВТБ - 12%.