Экономика России в режиме спецоперации: куда инвестировать?

Российская экономика оказалась под массированным давлением западных санкций. Рынок ценных бумаг продемонстрировал небывалую ранее скорость падения. Рыночные институты оказались в условиях ограниченной функциональности. Значительная часть активов фактически оказалась замороженной, а ключевая ставка повышена до уровня в 20%.

Тем не менее, важными для широкой аудитории инвесторов остаются вопросы: куда инвестировать свои сбережения для их сохранения, и какой стратегии придерживаться?!

В условиях ограничений со стороны запада иностранные инвестиции становятся высокорискованными. В этой связи направление для осуществления иностранных инвестиций сместилось главным образом в сторону КНР, а приоритет в отношении иностранных валют сместился с доллара США и евро в сторону китайских народных денег (юаня).

Иными словами стратегии, направленные на усиление кооперации с Поднебесной с исключением посредничества американской финансовой системы и расчетов в долларах США, могут быть наиболее востребованными. Тем более, что западный иностранный бизнес предпочитает покинуть Россию, освобождая дорогу для китайского импорта.

Также в условиях обесценения российской валюты целесообразным является стремление инвестировать в твердые активы. Но здесь необходимо учитывать платежеспособный спрос на них.

Увеличение ключевой ставки практически останавливает кредитование, в особенности длинное кредитование и в частности ипотеку. Эти факторы окажут существенное давление на платежеспособный спрос, а значит, есть риск того, что рост цен на недвижимость может оказаться ограниченным и не позволит в достаточной степени компенсировать инфляционное обесценение денег. Нельзя исключать и ухудшение платежеспособности заемщиков, и увеличение предложения со стороны тех, кто окажется не в состоянии исполнять свои обязательства.

С другой стороны автомобили, спецтехника и различного рода высокотехнологичное оборудование останутся не просто востребованными, но и жизненно необходимыми для продолжения работы экономики, поэтому с высокой долей вероятности инвестиции в такого рода твердые активы могут обеспечить не только сохранность вложенных средств, но и достаточный уровень маржи. Истории известны прецеденты, когда стоимость бюджетного автомобиля была сопоставима со стоимостью жилья. Поэтому нельзя исключать повторения подобной ситуации и в текущих условиях.

В настоящее время особую актуальность приобретает финансирование лизинговой деятельности. Инвестиции в лизинговые компании позволяют последним вкладывать эти средства в приобретение наиболее ликвидных и востребованных объектов лизинга. Это не просто активы, которые с высокой вероятностью растут в цене, но в первую очередь активы, которые используются в бизнесе и генерируют денежный поток, что обеспечивает защищенность таких вложений со стороны инвесторов.

Потребность в обновлении основных фондов в России в условиях необходимости импортозамещения будет сохраняться на высоком уровне, а значит, спрос на лизинг сохранит актуальность.

Лизинговая компания «Пионер-Лизинг» имеет широкий набор финансовых инструментов, в том числе внебиржевых инструментов, позволяющих гражданам инвестировать в лизинговую отрасль даже в условиях, когда биржа не работает, и уже сейчас извлекать выгоду от грядущих изменений. Данные инструменты доступны через брокера АО «НФК-Сбережения» широкому кругу инвесторов.

Кузьмин Алексей

Директор по развитию и стратегическому планированию

АО «НФК-Сбережения»