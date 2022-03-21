Монетарная политика Китая и курс юаня

В этой статье поговорим о монетарной политике Китая, как устанавливается курс юаня и от чего он зависит.

Монетарная политика и ее цели

В отличие от российского ЦБ, основной задачей для которого является поддержание ценовой стабильности или, проще говоря, уровня инфляции, политика ЦБ Китая направлена на контроль обменного курса юаня. Делается это с целью обеспечения конкурентоспособности китайских товаров на мировом рынке. Например, когда юань укрепляется по отношению к доллару, китайские товары становятся дороже для американских потребителей и, следовательно, менее привлекательны. В таком случае ЦБ может вмешаться и ослабить курс национальной валюты, тем самым повысив спрос на отечественные товары и простимулировав рост экономики.

Хорошим историческим примером является торговая война между США и Китаем в 2018 году. Предполагалось, что после введения тарифов местные импортеры начнут искать альтернативы Китаю, а компании перестанут открывать там заводы из-за возросших издержек, но Трамп ошибался. В качестве ответных мер Китай просто обесценил свою валюту на 14%, с 6,3 до 7,2 юаня за доллар. В результате чего тарифы растворились в валютной переоценке, а Китай сохранил за собой лидерство в сфере торговли.

Как определяется курс юаня и что на него влияет

Как уже было сказано, курс определяется исходя из конкурентоспособности китайских товаров и дальше поддерживается в определенном диапазоне. Раньше это делалось за счет привязки юаня к доллару, сейчас юань привязывают к корзине из 24 валют, ее состав можно увидеть на левом графике ниже. На январь 2022 года большую часть в ней занимает доллар (20%), потом идет евро (18,5%), японская йена (10,8%) и остальные. До 2021 года оптимальным отношением юаня к этой корзине считался диапазон в 92-98% (левая шкала, правый график, желтый), но после мы можем наблюдать рост до 103%. Связано это в первую очередь с высокой инфляцией в США и Европе относительно Китая, 7,9% и 5,9% против 1,5% соответственно. За счет такого различия в инфляции Китай может позволить своей валюте укрепиться, но из-за замедляющихся темпов роста экономики им скорее всего придется ослабить курс.

Так, Mizuho bank прогнозирует ослабление национальной валюты Китая до 6,53 юаня за один доллар, на данный момент курс составляет 6,34.

Технический аспект. Формирование курса юаня к доллару.

Ежедневно перед открытием рынка CFETS (China Foreign Exchange Trade System) запрашивает данные у всех маркетмейкеров о курсе доллара. Они сообщают о цене закрытия на предыдущий день в межбанковских переводах в сочетании со спросом на бирже и изменением курса основных валют. Затем CFETS отметает самую высокую и низкую цену и рассчитывает среднее взвешенное, оно является центральным паритетом. Ежедневно в 9:15 это значение объявляется, и торги происходят вокруг него в диапазоне +/-2%. На практике мне с трудом удалось найти день, когда курс доллара менялся даже на 1,5%. Обычно максимально цена изменяется на 1% в день.

Ниже механизм формирования центрального паритета описан более подробно. Он состоит из цены закрытия на предыдущий день скорректированной на изменения в корзине основных валют.

*ссылка на официальный сайт (раздел: Parity Rate Formation Mechanism)

Пример того как происходит корректировка показан на графике слева, справа — старый механизм. Если евро дорожает против доллара на 10%, то цена юаня должна быть уменьшена на 7% к евро и увеличена на 3% к доллару (предполагая, что доля евро 30%, доллара 70%).

*ссылка на более подробное объяснение на английском

Механизм формирования курса юаня к другим валютам аналогичен, только коридор колебания цены может отличаться. По моим наблюдениям у рубля он +/-4.5%. Если вы хотите купить юани за рубли, то должны понимать, что их курс так или иначе будет определяться исходя из отношения рубля к доллару, не иначе.

Заключение

Китаю не выгоден сильный юань, поэтому он поддерживает его курс в определенном диапазоне для стимулирования международной торговли. Этот диапазон определяется исходя из отношения юаня к корзине из 24 валют разных стран. Раньше оптимальным считалось отношение от 92 до 98%, сейчас же после возросшей инфляции оно скорее всего будет пересмотрено. Банк Mizuho прогнозирует ослабление юаня к концу года до 6,5, что в текущей ситуации с учетом замедления роста китайской экономики и финансового стимулирования вполне реалистично.

Полезные ссылки

CFETS - здесь ежедневно публикуются данные о центральном паритете.