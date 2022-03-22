Примеры длительной остановки торгов на фондовых биржах

С 28 февраля прошел уже почти месяц как приостановлены торги на фондовом рынке Московской бирже. Данное решение было принято для в попытке приостановить панику и дальнейший обвал котировок, т.к. в пятницу 24 февраля произошло одно из самых масштабных падений в истории, когда индекс Мосбиржи рухнул более чем на 33%. Как это было можно узнать в статье Что делать инвесторам во время паники на фондовом рынке?

Непродолжительные приостановки торгов в связи резким снижением котировок или из-за технических неполадок не являются редкостью и чем-то особенным.

Более уникальными событиями в истории являются закрытия биржи на долгий срок. Рассмотрим некоторые примеры длительных остановок торгов, которые происходили в последнее время во всем мире.

1998 год, экономический кризис в России

С 14 по 19 октября торги на российской фондовой бирже были приостановлены из-за того, что Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг и Московская биржа не могли договориться о том, как будут проходить организованные торги.

В этот год в России был тяжелый экономический кризис, а 17 августа состоялся технический дефолт по государственным облигациям и рубль стал резко обесцениваться после отправки его в свободное плавание без поддержки курса интервенциями со стороны ЦБ. В середине августа за 1 доллар давали 6 руб., к концу года уже больше 20 руб.

Индекс RTS с начала года до октября упал более чем на 90%, а на восстановление ушло около полугода.

Динамика индекса RTS в 1998 году:

Источник: TradingView

2001 год, теракт 11 сентября в США (9/11)

С 11 по 17 сентября американские фондовые были закрыты в связи с трагедией, унесшей жизни около 3 000 человек в связи с террористической атакой, когда захваченные самолеты врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра (WTC). Причиной закрытия рынка была не только попытка избежать падения из-за неминуемой паники инвесторов, но и чисто технические сложности, т.к. были нарушены важные коммуникации, не позволяющие совершать сделки.

Основные индексы S&P500 и Dow Jones снизились более чем на 10% в течение первой недели после открытия, а на восстановление понадобилось более 2-х месяцев.

2008 год, мировой финансовый кризис

В России с 15 по 18 сентября торги периодически останавливались, а 18 сентября в течение всего дня торги не проводились. Также приостановки торгов происходили 9 и 24 октября, а 10 и 25 октября торгов не было.

Причиной стали панические распродажи, вызванные мировым финансовым кризисом, который зародился еще в 2007 году в США. Тогда рынок недвижимости не выдержал, т.к. ипотечные кредиты выдавались всем желающим, что привело к массовым просрочкам платежей и обвалу цен на недвижимость. В итоге 15 сентября 2008 года крупнейший инвестиционный банк Lehman Brothers после многомиллиардных убытков объявил о своем банкротстве, что вызвало эффект домино в финансовой сфере по всему миру.

Индекс Московской биржи начал снижаться с мая 2008 года, и уже к октябрю падение составило 74%. После этого до 2012 года начался стремительный растущий тренд, но восстановление до пиковых значений кризисного года произошло лишь в 2016 году.

Динамика индекса Московской биржи в 2008 году:

Источник: TradingView

2008 год, кризис в Пакистане

Каких-либо длительных и масштабных приостановок торгов в связи мировым кризисом не было в 2008 году. Исключением стал лишь Пакистан. Торги на национальной фондовой бирже не проводились аж 107 дней с 27 августа по 12 декабря 2008 года.

Непростая мировая экономическая обстановка усилилась чрезмерными усилиями по удержанию цен на бензин, что привело к значительному сокращению бюджета страны. Рынок начал стремительно падать и 27 августа было принято решение зафиксировать цены путем остановки торгов на бирже.

2011 год, «Арабская весна» в Египте

С 27 января по 23 марта в течение 55 дней не проводились торги на фондовой бирже в Египте.

Остановка торгов была связана с падением рынка из-за революции в стране (с 25 января по 11 февраля 2011 года), которая привела к смене власти. В то время проходили антиправительственные протесты, восстания и мятежи во многих арабских странах, собирательно называемые «Арабская весна».

2015 год, долговой кризис в Греции

С 27 июня по 3 августа в течение 37 дней не работала фондовая биржа Афин.

С 2010 года в Греции тянулся долговой кризис, и для спасения от банкротства ЕС предоставлял стране значительную финансовую помощь в 2010, 2012 и 2015 годах. Но этого оказалось недостаточно, 1 июля 2015 года Греция не смогла погасить долг перед МВФ (Международный валютный фонд) в размере 1,54 млрд евро, что привело к дефолту по требованиям кредиторов.

Перед закрытием биржи были приняты меры по удержанию капитала в стране в виде ограничений на снятие наличных и на зарубежные переводы. Данные меры аналогичны тем, что действуют на данный момент в России.

ТОП-5 продолжительности закрытия торгов на фондовой бирже:

Пакистан. 107 дней с 27 августа по 12 декабря 2008 года. Египет. 55 дней с 27 января по 23 марта 2011 года. Греция. 37 дней с 27 июня по 3 августа 2015 года. Россия. 28 дней с 28 февраля по 28 марта 2022 года. США. 6 дней с 11 по 17 сентября 2011 года.

Россия предварительно расположилась на 4 месте и пока окончательно не ясно, когда в итоге возобновятся торги на фондовом рынке. Хотя на валютной, денежной и срочной секциях Московской биржи торги не приостанавливались.

Возобновление торгов планируется проводить поэтапно и уже с 21 марта можно совершать сделки с ОФЗ. Со временем откроется и фондовая секция, а пока можно ознакомиться со статьей Что ждет российский рынок после открытия торгов.