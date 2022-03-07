Что ждет российский рынок после открытия торгов

С 28 февраля по 8 марта торги на фондовом и срочном рынках Московской бирже не проводятся. Ограничения в работе биржи были вызваны требованиями ЦБ в связи с повышенной волатильностью на рынке акций. Т.е. простыми словами биржа не работает, чтобы не усугублять панику среди инвесторов.

Что происходит на закрытой бирже прямо сейчас наглядно отражено на шуточной картинке:

Подробно о масштабном падении было рассказано в статье Что делать инвесторам во время паники на фондовом рынке?

На западных площадках, в частности на Лондонской фондовой бирже (LSE), торги депозитарными расписками на российские акции не прекращались до 3 марта и котировки успели опуститься практически до 0. Подробнее о данной ситуации можно почитать в последних новостях с «Лондонского фронта».

Иностранные инвесторы в спешке избавляются от любых российских активов, которые в последнее время стали «токсичными».

Один из крупнейших мировых индексных провайдеров Morgan Stanley Capital International (MSCI) принял решение перенести российский рынок из развивающихся (emerging markets), куда входили рынки таких стран как Китай, Южная Корея и Бразилия, в категорию автономных (standalone), куда входят Зимбабве, Тринидад и Тобаго.

Источник: https://www.msci.com/our-solutions/indexes/market-cap-weighted-indexes

Решение связано с тем, что российский рынок в данный момент является неинвестируемым и не позволяет его относить к развивающимся в соответствии с принятой классификацией. Скорее всего признание рынка «неивестируемым» вызвано ограничениями в торговле российскими акциями для иностранных инвесторов — закрытие биржи с 28 февраля и запрет на продажу акций для нерезидентов.

В статье Индекс MSCI Russia: что он включает и чем интересен можно почитать о том, какие преимущества дает включение акций в различные индексы. По сути, исключение из индексов уменьшает количество индексных фондов и средств зарубежных инвесторов. По некоторым оценкам потери могут составить несколько десятков млрд долларов.

Неприятные новости приходят и от международных рейтинговых агентств S&P, Moody's и Fitch, которые изменили свои прогнозы в отношении способности России обеспечивать свои долговые обязательства в результате введенных санкций. Рейтинговые агентства значительно понизили свои оценки и считают, что вероятность дефолта довольно высока.

S&P понизило кредитную оценку России с «BB+» до «CCC-».

Moody's понизила долгосрочный рейтинг РФ по долговым обязательствам с «Baa3» до «Ca» с негативным прогнозом.

Fitch снизил рейтинг с «BBB» до «B».

Столь низкие оценки объясняются тем, что 2 марта купон по ОФЗ был выплачен только российским владельцам, а нерезиденты в связи с запретом ЦБ не смогли получить выплаты.

«Интерфакс» сообщает, что снижению оценок рейтинговых агентств способствуют опасения по поводу последствий для экономики РФ в связи с жесткими санкциями. Причем возврат рейтингов к инвестиционному уровню в ближайшее время не ожидается даже при самом оптимистичном сценарии развития событий.

Все ли так плохо на самом деле?

По информации Bloomberg крупнейшие инвестиционные банки Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. решили воспользоваться ситуацией и начали скупать сильно подешевевшие «мусорные» корпоративные еврооблигации российских компаний. Данная информация дает небольшой повод для оптимизма, т.к. банки и хедж-фонды, которые делают ставку на проблемные активы считают, что они неверно оценены.

Государство пытается оказать поддержку российскому фондовому рынку в непростое время. Появились следующие инициативы:

Согласно ТАСС Минфин планирует направить в течение 2022 года 1 трлн руб. из Фонда национального благосостояния на покупку акций российских компаний. Это около 8,2% от капитализации всех компаний, входящих в индекс Мосбиржи на дату последних торгов 28 февраля (12,2 трлн руб.). По сообщению «Интерфакс» Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий публичным акционерным обществам (ПАО) упростить процедуру выкупа собственных акции на бирже до конца года. Ознакомиться с процедурой buyback можно в статье Обратный выкуп акций или байбэк: как это работает.

Это поможет немного стабилизировать ситуацию на рынке и поддержать котировки.

Также в связи с повышением от курса доллара к рублю выигрывают компании, у которых имеется валютная выручка.

В связи со значительным падением котировок вырастает и дивидендная доходность акций. Но не стоит забывать, что возрастает риск отказа от дивидендных выплат в связи с ухудшением макроэкономической среды.

Цены на акции многих компании существенно ниже своих фундаментальных оценок из-за паники и массовой распродажи. Текущие уровни цен являются очень привлекательными для долгосрочного инвестирования.

Пока не известно, когда откроется биржа, но когда-то она обязательно откроется, то в первое время возможна высокая активность торгов. Несмотря на не совсем благоприятный внешний фон, имеются положительные моменты, которые внушают небольшой оптимизм. После открытия биржи можно с определенной осторожностью начать присматриваться к покупкам российских акций и делать упор на голубые фишки и компании с валютной выручкой.

Российские акции на данный момент все еще остаются привлекательными для долгосрочных инвестиций, но вложений зарубежных инвесторов и фондов будут сокращаться. Замещаться они будут российскими инвесторами, как частными, так и самими компаниями благодаря обратному выкупу, и государством за счет средств из ФНБ.