ПАО "АКРОН"
- Кол-во АОИ:40534000 шт.
- Номинал:5 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-0.20%15078 ₽
- За неделю, max:16300 ₽
- За неделю, min:14816 ₽
- Дивиденд:720 ₽
- Отсечка:14.12.2021
- Доходность:4.89%
- АО «Акрон Групп»55%
- Redbrick Investments S.à r.l.30.97%
- Прочие14.03%
Общая информация
ПАО «Акрон» — масштабное химическое предприятие, занимающееся производством минеральных удобрений. Продукция компании сбывается не только отечественным агропромышленным предприятиям, но и за рубеж (присутствует на 6 континентах). Она соответствует международным стандартам качества и изготовляется на базе экологически чистого сырья.
Экскурс в историю
Предприятие имеет более 50-летнюю историю работы. С 1967 по 1990 года оно занимало пальму первенства в отрасли. С 1991 по 2000 год происходила приватизация и реорганизация предприятия. На сегодняшний день компания демонстрирует устойчивое развитие.
ПАО «Акрон» сегодня
ПАО «Акрон» входит в десятку мировых лидеров по объему производственных площадей для изготовления агрохимикатов. Общая мощность горно-обогатительного комбината и 2 химических заводов — 7 млн тонн продукции в год.
Финансовые и производственные показатели за 2019 год:
численность работников — 11 тыс. человек в более 10 странах мира;
выручка по МСФО 1 774 млн долларов;
чистая прибыль — 383 млн долларов.
Большая часть уставного капитала компании принадлежит «Редбрик Инвестментс» (свыше 62%) и АО «Акронагросервис» (свыше 23%). Номинальным держателем 7,93% капитала ПАО является Национальный расчетный депозитарий.
Сфера деятельности
Вертикально-интегрированное предприятие изготовляет продукцию органической и неорганической химии. Оно занимается добычей и переработкой сырья. ПАО «Акрон» является единственным в России комплексным производством редкоземельных элементов из апатитового концентрата.
Основные типы продукции:
аммиак и апатитовый концентрат;
азотные удобрения, в первую очередь азофоска;
продукция производственного назначения — аммиак, селитра, промышленные газы, формалин, азотная кислота;
редкоземельные металлы.
Экспорт совершается в Китай, Аргентину, Бразилию, США, Швейцарию и Францию.
Акции компании
Уставной капитал ПАО «Акрон» в размере 202 млн рублей распределен на 40,534 млн акций номинальной стоимостью 5 рублей. На Лондонской бирже в обороте под тикером «AKRN» присутствуют глобальные депозитарные расписки (1 акция = 10 ГДР). На Московской фондовой бирже акции также торгуются под тикером «AKRN».
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы182 342 000 тыс. руб.
- Оборотные активы58 804 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы114 164 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства97 394 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства29 588 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Производство удобрений2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКРОН"
- Сокращенное наименованиеПАО "АКРОН"
- РуководительКУНИЦКИЙ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльХимическая промышленность: удобрения
- Вид деятельностиПроизводство удобрений и азотных соединений
- ОГРН1025300786610
- ИНН5321029508
- Юридический адрес:173012, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
- Телефон+74957457745
- E-mailinfo@acron.ru
- Сайтссылка