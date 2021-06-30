  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Эмитенты
  4. ПАО "АКРОН"

ПАО "АКРОН"

Тикер:
2
0
0
-
  • Кол-во АОИ:40534000 шт.
  • Номинал:5 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.20%15078 ₽
  • За неделю, max:16300 ₽
  • За неделю, min:14816 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:720 ₽
  • Отсечка:14.12.2021
  • Доходность:4.89%
дивидендная история
100%
Капитализация611 172 млн. руб.
  • АО «Акрон Групп»55%
  • Redbrick Investments S.à r.l.30.97%
  • Прочие14.03%
Источник: список аффилированных лиц на 30.06.2021.подробнее

Общая информация

ПАО «Акрон» — масштабное химическое предприятие, занимающееся производством минеральных удобрений. Продукция компании сбывается не только отечественным агропромышленным предприятиям, но и за рубеж (присутствует на 6 континентах).  Она соответствует международным стандартам качества и изготовляется на базе экологически чистого сырья.

Экскурс в историю

Предприятие имеет более 50-летнюю историю работы. С 1967 по 1990 года оно занимало пальму первенства в отрасли. С 1991 по 2000 год происходила приватизация и реорганизация предприятия. На сегодняшний день компания демонстрирует устойчивое развитие.

ПАО «Акрон» сегодня

ПАО «Акрон» входит в десятку мировых лидеров по объему производственных площадей для изготовления агрохимикатов. Общая мощность горно-обогатительного комбината и 2 химических заводов — 7 млн тонн продукции в год.

Финансовые и производственные показатели за 2019 год:

  • численность работников — 11 тыс. человек в более 10 странах мира;

  • выручка по МСФО 1 774 млн долларов;

  • чистая прибыль — 383 млн долларов.

Большая часть уставного капитала компании принадлежит «Редбрик Инвестментс» (свыше 62%) и АО «Акронагросервис» (свыше 23%). Номинальным держателем 7,93% капитала ПАО является Национальный расчетный депозитарий.

Сфера деятельности

Вертикально-интегрированное предприятие изготовляет продукцию органической и неорганической химии. Оно занимается добычей и переработкой сырья.  ПАО «Акрон» является единственным в России комплексным производством редкоземельных элементов из апатитового концентрата.

Основные типы продукции:

  •  аммиак и апатитовый концентрат;

  •  азотные удобрения, в первую очередь азофоска;

  •  продукция производственного назначения — аммиак, селитра, промышленные газы, формалин, азотная кислота;

  •  редкоземельные металлы.

Экспорт совершается в Китай, Аргентину, Бразилию, США, Швейцарию и Францию.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «Акрон» в размере 202 млн рублей распределен на 40,534 млн акций номинальной стоимостью 5 рублей. На Лондонской бирже в обороте под тикером «AKRN» присутствуют глобальные депозитарные расписки (1 акция = 10 ГДР). На Московской фондовой бирже акции также торгуются под тикером «AKRN».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
241 146 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы182 342 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы58 804 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы114 164 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства97 394 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства29 588 000 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
0.93Долг/EBITDA
8.92EV/EBITDA
12.19EV/OCF
4.17EV/S
5.59P/BV
10.84P/E
18.36P/FCF
-8.63P/NCAV
-7.46P/NNWC
3.74P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
0.96Долг/EBITDA
8.2EV/EBITDA
10.37EV/OCF
3.35EV/S
5.31P/BV
9.24P/E
16.24P/FCF
-7.73P/NCAV
-6.36P/NNWC
2.96P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.55Коэффицент абсолютной ликвидности
0.47Коэффициент автономии
43.69Рентабельность общая, %
-0.6Коэффициент маневренности собственного капитала
1.91Оборачиваемость собственного капитала
-1.16Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
3.28Оборачиваемость оборотных активов
1.99Коэффицент текущей ликвидности
0.46Коэффициент привлечения заемного капитала
19.98Коэффицент покрытия процентов
7.76Оборачиваемость запасов
-2.59Коэффициент обеспеченности запасов
0.88Коэффициент покрытия инвестиций
13.79Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.76Индекс постоянного актива
34.46Маржа прибыли, %
0.24Коэффициент мобильности имущества
1.09Коэффицент срочной ликвидности
11.33Оборачиваемость дебиторской задолженности
112.91Рентабельность оборотных активов, %
33.21Рентабельность внеоборотных активов, %
29.54Рентабельность производственных фондов, %
25.66Рентабельность задействованного капитала, %
65.75Рентабельность собственного капитала, %
38.65Рентабельность продаж, %
0.23Коэффициент краткосрочной задолженности
0.28Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производство удобрений

2020 г.
112тыс. тАммиак На реализацию
210тыс. тПродукция органического синтеза На реализацию
213тыс. тПродукция органического синтеза на Внутреннее потребление
423тыс. тИтого Продукции органического синтеза
1 035тыс. тПродукция неорганической химии
282тыс. тАпатитовый концентрат На реализацию
900тыс. тАпатитовый концентрат Внутреннее потребление
1 182тыс. тИтого Апатитового концентрата
12 448тыс. тВсего произведенно
2 617тыс. тАммиак Внутреннее потребление
2 729тыс. тИтого Аммиака
4 017тыс. тАзотные удобрения На реализацию
690тыс. тАзотные удобрения Внутреннее потребление
4 707тыс. тИтого Азотных удобрений
2 320тыс. тСложные удобрения на реализацию
52тыс. тСложные удобрения Внутреннее потребление
2 372тыс. тИтого Сложных удобрений
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Выберите дату выписки и нажмите скачать
Скачать

Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКРОН"
  • Сокращенное наименованиеПАО "АКРОН"
  • РуководительКУНИЦКИЙ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльХимическая промышленность: удобрения
  • Вид деятельностиПроизводство удобрений и азотных соединений
Юридическая информация
  • ОГРН1025300786610
  • ИНН5321029508
  • Юридический адрес:173012, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Контактная информация
  • Телефон+74957457745
  • E-mailinfo@acron.ru
  • Сайтссылка