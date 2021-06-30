ПАО «Акрон» — масштабное химическое предприятие, занимающееся производством минеральных удобрений. Продукция компании сбывается не только отечественным агропромышленным предприятиям, но и за рубеж (присутствует на 6 континентах). Она соответствует международным стандартам качества и изготовляется на базе экологически чистого сырья.

Экскурс в историю

Предприятие имеет более 50-летнюю историю работы. С 1967 по 1990 года оно занимало пальму первенства в отрасли. С 1991 по 2000 год происходила приватизация и реорганизация предприятия. На сегодняшний день компания демонстрирует устойчивое развитие.

ПАО «Акрон» сегодня

ПАО «Акрон» входит в десятку мировых лидеров по объему производственных площадей для изготовления агрохимикатов. Общая мощность горно-обогатительного комбината и 2 химических заводов — 7 млн тонн продукции в год.

Финансовые и производственные показатели за 2019 год:

численность работников — 11 тыс. человек в более 10 странах мира;

выручка по МСФО 1 774 млн долларов;

чистая прибыль — 383 млн долларов.

Большая часть уставного капитала компании принадлежит «Редбрик Инвестментс» (свыше 62%) и АО «Акронагросервис» (свыше 23%). Номинальным держателем 7,93% капитала ПАО является Национальный расчетный депозитарий.

Сфера деятельности

Вертикально-интегрированное предприятие изготовляет продукцию органической и неорганической химии. Оно занимается добычей и переработкой сырья. ПАО «Акрон» является единственным в России комплексным производством редкоземельных элементов из апатитового концентрата.

Основные типы продукции:

аммиак и апатитовый концентрат;

азотные удобрения, в первую очередь азофоска;

продукция производственного назначения — аммиак, селитра, промышленные газы, формалин, азотная кислота;

редкоземельные металлы.

Экспорт совершается в Китай, Аргентину, Бразилию, США, Швейцарию и Францию.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «Акрон» в размере 202 млн рублей распределен на 40,534 млн акций номинальной стоимостью 5 рублей. На Лондонской бирже в обороте под тикером «AKRN» присутствуют глобальные депозитарные расписки (1 акция = 10 ГДР). На Московской фондовой бирже акции также торгуются под тикером «AKRN».