ПАО "АБРАУ - ДЮРСО"
Нет данных
- Кол-во АОИ:98000184 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-2.69%163 ₽
- За неделю, max:172 ₽
- За неделю, min:161.5 ₽
- Дивиденд:2.86 ₽
- Отсечка:12.07.2021
- Доходность:1.41%
- ООО «Актив Капитал»59.58%
- Павел Борисович Титов33.95%
- Прочие6.47%
Общая информация
Компания «Абрау-Дюрсо» занимается производством и поставкой игристых вин в РФ и за границу. Терруар Абрау-Дюрсо считается более благоприятным для выращивания виноградной лозы, чем земли провинции Шампань. Вина «Премиум Брют Красное Полусладкое» и «Империал», производимые российскими виноделами, в 2007-2008 годах были удостоены медалей на лондонском конкурсе винной продукции. В состав компании входит сеть поселков коттеджного типа, сеть фирменных магазинов и туристический бизнес.
Краткий экскурс в историю
Имение «Абрау-Дюрсо», которое позже перевоплотилось в винный дом, было основано Александром II более 150 лет назад (1870 год). На склонах озера Абрау стали выращивать виноград, подходящий для производства тихих и игристых вин. Именно на базе этой винодельни развивалась российская шампанская школа, в работе которой активное участие принимали французские специалисты.
ПАО «Абрау-Дюрсо» в наши дни
Финансовые и производственные показатели компании в 2018 году:
реализовано 38,8 млн бутылок, при этом за рубеж вывезено свыше 725 тыс. бутылок;
площадь земельных участков, пребывающих во владении холдинга, — 3 653 га;
выручка составила 256 млн рублей, а чистая прибыль — 338 млн рублей;
по состоянию на конец 2018 года чистые активы компании — 2,554 млрд рублей;
капитальные вложения— 0,6 млрд рублей.
Компания поставляет алкоголь на экспорт в 20 стран мира. Годовой поток туристов в поселок Абрау-Дюрсо превышает 200 тыс. человек.
Сфера деятельности
ПАО «Абрау-Дюрсо» — это группа предприятий, которая занимается:
выращиванием и сбором винограда;
производством игристых и шампанских вин, а также винных напитков;
изготовлением и продажей безалкогольных напитков, в том числе сбытом артезианской воды;
оказанием туристических услуг;
дистрибуцией иностранных вин;
строительством гостиниц;
консультированием по вопросам коммерции;
предоставлением услуг франчайзинга.
Основное производство расположено в поселке Абрау-Дюрсо (Краснодарский край). Производство шампанского идет 2 способами — классическим методом брожения и ускоренным методом Шарма.
Акции компании
Торговля акциями компании осуществляется на Московской фондовой бирже под тикером «ABRD». В свободном обращении свыше 4% акций компании. Остальная часть уставного капитала принадлежит АО «Актив капитал», Титову П.Б. и Лозовскому И.В. За последние годы выплата дивидендов совершалась только в 2015 году.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы12 156 047 тыс. руб.
- Оборотные активы7 396 159 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы10 028 102 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства6 475 999 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства3 048 105 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АБРАУ - ДЮРСО"
- Сокращенное наименованиеПАО "АБРАУ - ДЮРСО"
- РуководительМАСЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльПроизводство спиртных напитков
- Вид деятельностиКонсультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- ОГРН1077757978814
- ИНН7727620673
- Юридический адрес:117186, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ, Д.43А, К.2
- Телефон+74959333333
- E-mailof@abraudurso.me
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