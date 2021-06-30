Компания «Абрау-Дюрсо» занимается производством и поставкой игристых вин в РФ и за границу. Терруар Абрау-Дюрсо считается более благоприятным для выращивания виноградной лозы, чем земли провинции Шампань. Вина «Премиум Брют Красное Полусладкое» и «Империал», производимые российскими виноделами, в 2007-2008 годах были удостоены медалей на лондонском конкурсе винной продукции. В состав компании входит сеть поселков коттеджного типа, сеть фирменных магазинов и туристический бизнес.

Краткий экскурс в историю

Имение «Абрау-Дюрсо», которое позже перевоплотилось в винный дом, было основано Александром II более 150 лет назад (1870 год). На склонах озера Абрау стали выращивать виноград, подходящий для производства тихих и игристых вин. Именно на базе этой винодельни развивалась российская шампанская школа, в работе которой активное участие принимали французские специалисты.

ПАО «Абрау-Дюрсо» в наши дни

Финансовые и производственные показатели компании в 2018 году:

реализовано 38,8 млн бутылок, при этом за рубеж вывезено свыше 725 тыс. бутылок;

площадь земельных участков, пребывающих во владении холдинга, — 3 653 га;

выручка составила 256 млн рублей, а чистая прибыль — 338 млн рублей;

по состоянию на конец 2018 года чистые активы компании — 2,554 млрд рублей;

капитальные вложения— 0,6 млрд рублей.

Компания поставляет алкоголь на экспорт в 20 стран мира. Годовой поток туристов в поселок Абрау-Дюрсо превышает 200 тыс. человек.

Сфера деятельности

ПАО «Абрау-Дюрсо» — это группа предприятий, которая занимается:

выращиванием и сбором винограда;

производством игристых и шампанских вин, а также винных напитков;

изготовлением и продажей безалкогольных напитков, в том числе сбытом артезианской воды;

оказанием туристических услуг;

дистрибуцией иностранных вин;

строительством гостиниц;

консультированием по вопросам коммерции;

предоставлением услуг франчайзинга.

Основное производство расположено в поселке Абрау-Дюрсо (Краснодарский край). Производство шампанского идет 2 способами — классическим методом брожения и ускоренным методом Шарма.

Акции компании

Торговля акциями компании осуществляется на Московской фондовой бирже под тикером «ABRD». В свободном обращении свыше 4% акций компании. Остальная часть уставного капитала принадлежит АО «Актив капитал», Титову П.Б. и Лозовскому И.В. За последние годы выплата дивидендов совершалась только в 2015 году.