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ПАО "АБРАУ - ДЮРСО"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:98000184 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.69%163 ₽
  • За неделю, max:172 ₽
  • За неделю, min:161.5 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:2.86 ₽
  • Отсечка:12.07.2021
  • Доходность:1.41%
дивидендная история
100%
Капитализация15 974 млн. руб.
  • ООО «Актив Капитал»59.58%
  • Павел Борисович Титов33.95%
  • Прочие6.47%
Источник: ежеквартальный отчет за I квартал 2021 г.подробнее

Общая информация

Компания «Абрау-Дюрсо» занимается производством и поставкой игристых вин в РФ и за границу. Терруар Абрау-Дюрсо считается более благоприятным для выращивания виноградной лозы, чем земли провинции Шампань. Вина «Премиум Брют Красное Полусладкое» и «Империал», производимые российскими виноделами, в 2007-2008 годах были удостоены медалей на лондонском конкурсе винной продукции. В состав компании входит сеть поселков коттеджного типа, сеть фирменных магазинов и туристический бизнес.

Краткий экскурс в историю

Имение «Абрау-Дюрсо», которое позже перевоплотилось в винный дом, было основано Александром II более 150 лет назад (1870 год). На склонах озера Абрау стали выращивать виноград, подходящий для производства тихих и игристых вин. Именно на базе этой винодельни развивалась российская шампанская школа, в работе которой активное участие принимали французские специалисты.

ПАО «Абрау-Дюрсо» в наши дни

Финансовые и производственные показатели компании в 2018 году:

  •  реализовано 38,8 млн бутылок, при этом за рубеж вывезено свыше 725 тыс. бутылок;

  •  площадь земельных участков, пребывающих во владении холдинга, — 3 653 га;

  •  выручка составила 256 млн рублей, а чистая прибыль — 338 млн рублей;

  •  по состоянию на конец 2018 года чистые активы компании — 2,554 млрд рублей;

  •  капитальные вложения— 0,6 млрд рублей.

Компания поставляет алкоголь на экспорт в 20 стран мира. Годовой поток туристов в поселок Абрау-Дюрсо превышает 200 тыс. человек.

Сфера деятельности

ПАО «Абрау-Дюрсо» — это группа предприятий, которая занимается:

  •  выращиванием и сбором винограда;

  •  производством игристых и шампанских вин, а также винных напитков;

  •  изготовлением и продажей безалкогольных напитков, в том числе сбытом артезианской воды;

  •  оказанием туристических услуг;

  •  дистрибуцией иностранных вин;

  •  строительством гостиниц;

  •  консультированием по вопросам коммерции;

  •  предоставлением услуг франчайзинга.

Основное производство расположено в поселке Абрау-Дюрсо (Краснодарский край). Производство шампанского идет 2 способами — классическим методом брожения и ускоренным методом Шарма.

Акции компании

Торговля акциями компании осуществляется на Московской фондовой бирже под тикером «ABRD». В свободном обращении свыше 4% акций компании. Остальная часть уставного капитала принадлежит АО «Актив капитал», Титову П.Б. и Лозовскому И.В. За последние годы выплата дивидендов совершалась только в 2015 году.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
19 552 206тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы12 156 047 тыс. руб.
  • Оборотные активы7 396 159 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы10 028 102 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства6 475 999 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства3 048 105 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
3.03Долг/EBITDA
12.35EV/EBITDA
22.38EV/OCF
2.41EV/S
1.96P/BV
12.98P/E
576.47P/FCF
-9.26P/NCAV
-3.94P/NNWC
1.82P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
2.07Долг/EBITDA
9.45EV/EBITDA
15.02EV/OCF
1.65EV/S
2.02P/BV
13.72P/E
293.09P/FCF
-9.48P/NCAV
-3.45P/NNWC
1.28P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.08Коэффицент абсолютной ликвидности
0.51Коэффициент автономии
16.51Рентабельность общая, %
-0.21Коэффициент маневренности собственного капитала
1.07Оборачиваемость собственного капитала
-0.29Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.39Оборачиваемость оборотных активов
2.43Коэффицент текущей ликвидности
0.39Коэффициент привлечения заемного капитала
4.65Коэффицент покрытия процентов
2.63Оборачиваемость запасов
-0.5Коэффициент обеспеченности запасов
0.84Коэффициент покрытия инвестиций
13.5Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.62Индекс постоянного актива
14.01Маржа прибыли, %
0.38Коэффициент мобильности имущества
1.02Коэффицент срочной ликвидности
3.16Оборачиваемость дебиторской задолженности
19.42Рентабельность оборотных активов, %
12.42Рентабельность внеоборотных активов, %
9.29Рентабельность производственных фондов, %
7.58Рентабельность задействованного капитала, %
15Рентабельность собственного капитала, %
21.04Рентабельность продаж, %
0.32Коэффициент краткосрочной задолженности
0.03Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АБРАУ - ДЮРСО"
  • Сокращенное наименованиеПАО "АБРАУ - ДЮРСО"
  • РуководительМАСЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльПроизводство спиртных напитков
  • Вид деятельностиКонсультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Юридическая информация
  • ОГРН1077757978814
  • ИНН7727620673
  • Юридический адрес:117186, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ, Д.43А, К.2
Контактная информация
  • Телефон+74959333333
  • E-mailof@abraudurso.me
  • Сайтссылка