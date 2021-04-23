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ПАО "АЭРОФЛОТ"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:1110616299 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.54%56.02 ₽
  • За неделю, max:60.84 ₽
  • За неделю, min:55.2 ₽
динамика котировок
ruAA-
  • Прогноз:Стабильный
  • Агенство:
23.04.2021динамика рейтингов
  • Дивиденд:2.6877 ₽
  • Отсечка:05.07.2019
  • Доходность:2.57%
дивидендная история
100%
Капитализация62 217 млн. руб.
  • Росимущество57.34%
  • Прочие42.66%
Источник: список аффилированных лиц на 30.06.2021.подробнее

Общая информация

Группа компаний «Аэрофлот» осуществляет перевозку пассажиров и транспортировку груза практически в любой уголок мира. По версии агентства Brand Finance перевозчик удостоен звания самого сильного в России, а также одного из сильнейших среди мировых авиакомпаний (ТОП-20 по пассажиропотоку). Рейсы выполняются по различным внутренним и международным направлениям. Приоритетными считаются внутренние перелеты в удаленные уголки России.

Краткий экскурс в историю

После распада СССР компания «Аэрофлот» стала частной. 1993 год был рекордным по числу пунктов назначения, пассажирские рейсы совершались в 105 стран мира. В 2015 году акционерное общество стало публичным.

Ключевыми преимущества предприятия в сфере гражданской авиации являются высокий сервис и умеренные тарифы.

Сфера деятельности:

  •  перелеты пассажиров и грузовые перевозки по различным направлениям;

  •  услуги оформления выездных документов;

  •  ремонт и техническое обслуживание навигационных систем;

  •  услуги аренды;

  •  обустройство терминалов и открытие новых.

По цифровизации бизнеса компания «Аэрофлот» занимает 4 место в рейтинге авиакомпаний мира.

Акции компании

Уставной капитал Группы авиакомпаний составляет 1,11 млрд рублей. Контрольный пакет акций принадлежит государственной компании «Росимущество» (50,1%). Уставной капитал компании разделен на равное число акций, номинальной стоимостью в 1 рубль. В 2017 году состоялась продажа квазиказначейского пакета акций Аэрофлота (4,84% от Уставного капитала), после чего доля ценных бумаг в свободном обращении увеличилась до 45%.

На Московской фондовой бирже акции компании обращаются под тикером «AFLT». Они имеют 1 уровень листинга.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
1 064 546 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы857 573 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы206 973 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы-130 625 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства900 137 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства295 034 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
11.72Долг/EBITDA
13.23EV/EBITDA
-80.53EV/OCF
2.37EV/S
-0.52P/BV
-0.73P/E
5.43P/FCF
-0.07P/NCAV
-0.07P/NNWC
0.21P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
7.38Долг/EBITDA
9.27EV/EBITDA
-36.99EV/OCF
1.81EV/S
-0.95P/BV
1.4P/E
-45.81P/FCF
-0.22P/NCAV
-0.21P/NNWC
0.37P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.38Коэффицент абсолютной ликвидности
-0.12Коэффициент автономии
-35.19Рентабельность общая, %
7.57Коэффициент маневренности собственного капитала
-2.39Оборачиваемость собственного капитала
-4.77Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.91Оборачиваемость оборотных активов
0.7Коэффицент текущей ликвидности
1.17Коэффициент привлечения заемного капитала
-1.42Коэффицент покрытия процентов
20.6Оборачиваемость запасов
-59.3Коэффициент обеспеченности запасов
0.72Коэффициент покрытия инвестиций
5.91Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.81Индекс постоянного актива
-29.14Маржа прибыли, %
0.19Коэффициент мобильности имущества
0.64Коэффицент срочной ликвидности
4.53Оборачиваемость дебиторской задолженности
-50.79Рентабельность оборотных активов, %
-11.03Рентабельность внеоборотных активов, %
-10.81Рентабельность производственных фондов, %
-9.06Рентабельность задействованного капитала, %
63.7Рентабельность собственного капитала, %
-19.31Рентабельность продаж, %
0.25Коэффициент краткосрочной задолженности
0.55Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Общие произовдственные

2020 г.
30.2млн чел.Перевезено пассажиров
241.5тыс. тПеревезено грузов и почты
72.75%Занятость кресел
68.1млрд пкмВыполненный пассажирооборот
7.2млрд пкмВыполненный тоннокилометраж
55%Коэффициент коммерческой загрузки
342шт.Объём активного парка воздушных судов на конец года
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Промежуточная финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная) от 04.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "АЭРОФЛОТ"
  • РуководительПОЛУБОЯРИНОВ МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльАвиаперевозки
  • Вид деятельностиПрочие виды полиграфической деятельности
Юридическая информация
  • ОГРН1027700092661
  • ИНН7712040126
  • Юридический адрес:119019, ГОРОД МОСКВА, УЛ. АРБАТ, Д. 1
Контактная информация
  • Телефон+78004445555
  • E-mailemitent@aeroflot.ru
  • Сайтссылка