ПАО "АЭРОФЛОТ"

Группа компаний «Аэрофлот» осуществляет перевозку пассажиров и транспортировку груза практически в любой уголок мира. По версии агентства Brand Finance перевозчик удостоен звания самого сильного в России, а также одного из сильнейших среди мировых авиакомпаний (ТОП-20 по пассажиропотоку). Рейсы выполняются по различным внутренним и международным направлениям. Приоритетными считаются внутренние перелеты в удаленные уголки России.

Краткий экскурс в историю

После распада СССР компания «Аэрофлот» стала частной. 1993 год был рекордным по числу пунктов назначения, пассажирские рейсы совершались в 105 стран мира. В 2015 году акционерное общество стало публичным.

Ключевыми преимущества предприятия в сфере гражданской авиации являются высокий сервис и умеренные тарифы.

Сфера деятельности:

перелеты пассажиров и грузовые перевозки по различным направлениям;

услуги оформления выездных документов;

ремонт и техническое обслуживание навигационных систем;

услуги аренды;

обустройство терминалов и открытие новых.

По цифровизации бизнеса компания «Аэрофлот» занимает 4 место в рейтинге авиакомпаний мира.

Акции компании

Уставной капитал Группы авиакомпаний составляет 1,11 млрд рублей. Контрольный пакет акций принадлежит государственной компании «Росимущество» (50,1%). Уставной капитал компании разделен на равное число акций, номинальной стоимостью в 1 рубль. В 2017 году состоялась продажа квазиказначейского пакета акций Аэрофлота (4,84% от Уставного капитала), после чего доля ценных бумаг в свободном обращении увеличилась до 45%.

На Московской фондовой бирже акции компании обращаются под тикером «AFLT». Они имеют 1 уровень листинга.