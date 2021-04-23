ПАО "АЭРОФЛОТ"
- Кол-во АОИ:1110616299 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-2.54%56.02 ₽
- За неделю, max:60.84 ₽
- За неделю, min:55.2 ₽
- Дивиденд:2.6877 ₽
- Отсечка:05.07.2019
- Доходность:2.57%
- Росимущество57.34%
- Прочие42.66%
Общая информация
Группа компаний «Аэрофлот» осуществляет перевозку пассажиров и транспортировку груза практически в любой уголок мира. По версии агентства Brand Finance перевозчик удостоен звания самого сильного в России, а также одного из сильнейших среди мировых авиакомпаний (ТОП-20 по пассажиропотоку). Рейсы выполняются по различным внутренним и международным направлениям. Приоритетными считаются внутренние перелеты в удаленные уголки России.
Краткий экскурс в историю
После распада СССР компания «Аэрофлот» стала частной. 1993 год был рекордным по числу пунктов назначения, пассажирские рейсы совершались в 105 стран мира. В 2015 году акционерное общество стало публичным.
Ключевыми преимущества предприятия в сфере гражданской авиации являются высокий сервис и умеренные тарифы.
Сфера деятельности:
перелеты пассажиров и грузовые перевозки по различным направлениям;
услуги оформления выездных документов;
ремонт и техническое обслуживание навигационных систем;
услуги аренды;
обустройство терминалов и открытие новых.
По цифровизации бизнеса компания «Аэрофлот» занимает 4 место в рейтинге авиакомпаний мира.
Акции компании
Уставной капитал Группы авиакомпаний составляет 1,11 млрд рублей. Контрольный пакет акций принадлежит государственной компании «Росимущество» (50,1%). Уставной капитал компании разделен на равное число акций, номинальной стоимостью в 1 рубль. В 2017 году состоялась продажа квазиказначейского пакета акций Аэрофлота (4,84% от Уставного капитала), после чего доля ценных бумаг в свободном обращении увеличилась до 45%.
На Московской фондовой бирже акции компании обращаются под тикером «AFLT». Они имеют 1 уровень листинга.
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы857 573 000 тыс. руб.
- Оборотные активы206 973 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы-130 625 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства900 137 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства295 034 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Общие произовдственные2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"
- Сокращенное наименованиеПАО "АЭРОФЛОТ"
- РуководительПОЛУБОЯРИНОВ МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльАвиаперевозки
- Вид деятельностиПрочие виды полиграфической деятельности
- ОГРН1027700092661
- ИНН7712040126
- Юридический адрес:119019, ГОРОД МОСКВА, УЛ. АРБАТ, Д. 1
- Телефон+78004445555
- E-mailemitent@aeroflot.ru
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