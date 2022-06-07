Российский рынок акций во вторник к завершению дня смог выйти в плюс благодаря дивидендным новостям, несмотря на сохранение негативного внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 16.50 мск вырос на 0,16%, до 2285,82 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,58%, до 1185,3 пункта.

Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 1,5% к доллару и евро, располагаясь у 60,50 руб. и 64 руб. соответственно. На Форекс доллар и евро изменялись разнонаправленно, в пределах 1%, придерживаясь краткосрочного диапазона.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали привилегированные и обыкновенные акции Башнефти (+7,88% и +6,76% соответственно), котировки Самолета (+6,37%), бумаги Аэрофлота (+4,78%), котировки Магнита (+4,69%) и акции Русснефти (+3,26%).

Акции Башнефти во второй половине сессии вышли в лидеры роста после рекомендации совета директоров выплатить 117,29 руб. на обыкновенную и привилегированную акции за 2021 год. Дивидендная доходность к вечеру вторника таким образом составила около 10,5% и 14,5% соответственно и на данный момент является одной из самых высоких среди российских эмитентов. Реестр закроется 11 июля.

Совет директоров Самолета рекомендовал выплатить дивиденды за 1-й квартал текущего года в размере 41 руб. на акцию (доходность 1,8%) с закрытием реестра 11 июля, но при этом рекомендовал отказаться от финальных дивидендов за 2021 год.

Акционеры Аэрофлота во вторник одобрили допэмиссию акций в объеме до 5,4 млрд акций.

Поддержку Магниту, вероятно, оказывали новости о возможном увеличении порога доли рынка с 25% до 35% при осуществлении сделок слияния и поглощения в розничном секторе.

Русснефть же входит в число компаний, которые объявили о намерении выплатить дивиденды за 2021 год, но только по привилегированным акциям.

В лидерах снижения находились бумаги Petropavlovsk (-13,02%), гдр Etalon (-5,54%), акции Полиметалла (-4,39%), котировки Полюса (-3,48%).

Petropavlovsk во вторник сообщил о переносе отчетной даты аудита годового отчета с 31 декабря прошлого года на 28 февраля текущего года из-за проблем с финансовым положением. В компании также подчеркнули невозможность выплаты срочного кредита, который ранее потребовал Газпромбанк.

В остальном цены на золото и серебро краткосрочно остаются под давлением сопротивлений 1875 долл. и 22,50 долл. соответственно, что не дает импульса к росту в том числе акциям других золотодобытчиков.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов, которые теряли порядка 0,7%. Рынок находился в фазе краткосрочной консолидации в условиях в целом спокойного макроэкономического фона, ожидая более важных сигналов по ходу недели. Во вторник были опубликованы данные о большем, нежели ожидалось, сокращении дефицита торгового баланса США в апреле, а ритейлер Target уже второй раз за последние три недели предупредил о возможном сокращении прибыли из-за необходимости списания большого объема неиспользованных запасов.

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов ускорил снижение и терял около 1,1%, следуя за общемировым ухудшением настроений, а также внутренними слабыми данными по производственному сектору Германии и ожиданиями ужесточения риторики ЕЦБ на заседании в четверг. В среду рынок ждет выход пересмотренных данных по ВВП еврозоны за 1-й квартал, которые, вероятно, подтвердят рост экономики на 5,1% г/г.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру падали менее чем на 0,5% после незначительных колебаний в течение дня. Рынок перешел в стадию краткосрочной консолидации у сопротивлений 121 долл. и 120 долл. соответственно и уже вечером вторника может получить драйверы движения в ежемесячном отчет Минэнерго США и прогнозах организации. Аналогичные отчеты ОПЕК и МЭА будут опубликованы на следующей неделе. В среду же данные Минэнерго США, как ожидается, покажут сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей – умеренно позитивно для цен, которые остаются в основном восходящем тренде.

Рынок завтра

Общий настрой: Во вторник на зарубежных площадках преобладал уход от риска, в то время как российский рынок пытался восстановиться благодаря дивидендным историям, несмотря на санкции со стороны Японии и Новой Зеландии. Индекс Мосбиржи удержался выше майского минимума 2229 пунктов и стремился к 2300 пунктам, а индекс РТС отступил от района 1150 пунктов. Дивиденды в текущей обстановке служат важным драйвером поддержки если не всего рынка, то как минимум отдельных акций, при этом в целом на отечественных биржах продолжается «боковик». Нефть также консолидируется, при этом рисковые активы в целом могут получить более значимые драйверы движения во второй половине недели, по мере публикации важных макроэкономических данных и сигналов в отношении дальнейшей политики центральных банков.

События дня:

· пересмотренный ВВП еврозоны в 1-м кв. 2022 г. (12.00 мск)

· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)

· акции ИнтерРАО последний день торгуются с дивидендами за 2021 г.

· потребительская инфляция России в мае (19.00 мск)