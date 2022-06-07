«ВЕЛЕС Капитал» – одна из старейших инвестиционных компаний России, которая с 1995 года оказывает услуги состоятельным частным и корпоративным клиентам на рынке ценных бумаг, в области прямых инвестиций и инвестиций в недвижимость. Компания является одним из ведущих брокеров Московской биржи по объему клиентских операций, по результатам 2021 года входит в топ-5 компаний объему торгов ОФЗ и корпоративными облигациями. «ВЕЛЕС Капиталу» присвоен рейтинг кредитоспособности российского агентства «Эксперт РА» на уровне «RuA+» со стабильным прогнозом.

Экспертиза компании охватывает фондовый рынок, включая рынок акций и долговой рынок, валютный и денежный рынки, макроэкономику, инвестиции в коммерческую недвижимость, закрытые паевые инвестиционные фонды. «ВЕЛЕС Капитал» публикует ежедневные аналитические обзоры по фондовому рынку, дает еженедельные прогнозы по динамике ключевых показателей, а также выпускает регулярные аналитические обзоры по российским и зарубежным компаниям-эмитентам и по отдельным секторам экономики, таким как черная и цветная металлургия, телекоммуникации и IT-сектор, ритейл, алмазодобыча и др. Аналитика ИК «ВЕЛЕС Капитал» неоднократно удостаивалась наград и признания профессионального сообщества. Сотрудники компании выступают с экспертными комментариями в ведущих российских СМИ, среди которых «Ведомости», «Коммерсантъ», Forbes, РБК, Banki.ru и др. В 2020 инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал» стала серебряным призером конкурса Invest-Idei Awards в номинации «Лучшие идеи на российском рынке» — аналитики компании показали лучший результат по доходности и доле прибыльных инвестиционных идей. В 2021 году «ВЕЛЕС Капитал» получил награду конкурса Invest-Idei Awards в номинации «Выбор инвесторов», в ходе конкурса рассматривались около 1200 идей, охватывающих более 600 активов.