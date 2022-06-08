ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Технически интерес к распискам X5 Retail Group усиливается

Российский фондовый рынок к середине дня вышел в уверенный плюс, что, вероятно, было обеспечено словами Лаврова о необходимости возобновить переговоры для встречи Путина и Зеленского. Индекс Мосбиржи к 14.40 мск вырос на 1,38%, до 2323,25 пункта, а долларовый РТС подскочил на 3,71%, до 1224,24 пункта.

Рубль на Мосбирже укреплялся на 2-3%, находясь у 59,80 руб. и 63,60 руб. соответственно. На Форекс российская валюта росла на 1,5-2,5%, возобновив движение к максимумам с конца мая 55,42 руб. и 59,71 руб. соответственно.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали расписки X5 Retail Group (+6,4%), адр Ozon (+5,60%), котировки Газпромнефти (+4,43%), гдр Etalon (+4,13%), адр Cian (+3,70%).

Депозитарные расписки Ozon и Cian в среду, очевидно, получали поддержку на фоне сообщений СМИ о просьбе компаний (наряду с Авито) распространить на них льготы для высокотехнологичного сектора.

Дополнительным позитивным фактором для расписок X5 Retail Group (+6,22%) стали новости, поступившие ранее на этой неделе, о возможном увеличении порога доли на рынке после сделок по слияниям и поглощениям в секторе с 25% до 35%, что может позволить X5 Retail Group расширить своё присутствие в ряде регионов.

C технической точки зрения в последние сессии по повышенному объему торгов можно заметить некоторое увеличение интереса инвесторов к распискам X5 Retail Group, которые восстанавливаются от очередного минимума 735 руб. и стремятся к краткосрочному сопротивлению 950 руб. ADX при этом указывает на ослабление нисходящего тренда, но сигнала его смены пока не поступает. У текущих уровней имеет смысл держать краткосрочные «длинные» позиции по бумагам с расчетом на достижение района 950 руб., после чего при закреплении выше сопротивления рост может ускориться до 1100 руб. Фундаментальным драйвером повышения расписок могли бы стать надежды на увеличение рыночной доли и финансовых показателей ритейлера. Пока же рост котировок можно назвать по большей части спекулятивным.

В лидерах снижения находились бумаги Московского кредитного банка (-3,92%), акции АЛРОСы (-3,49%), котировки Магнита (-2,30%), бумаги ФСК ЕЭС (-1,86%) и обыкновенные акции Мечела (-1,40%).

Ранее в июне вступили в действие санкции в рамках 6-го пакета ограничений ЕС, которые коснулись в том числе Московского кредитного банка (МКБ).

Акции АЛРОСы находились под повышенным давлением на фоне слухов о невыплате дивидендов за прошлый год.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,2%, пребывая в режиме консолидации. Продажи ограничивались данными о пересмотре роста ВВП еврозоны в 1-м квартале текущего года до 5,4% г/г (ожидалось +5,1%). Промышленное производство Германии в апреле, в то же время, увеличилось на 0,7% м/м против прогнозов роста на 1% и падения на 3,7% месяцем ранее.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили повышение и прибавляли около 1%, достигнув максимумов с конца мая и марта соответственно и поднявшись выше сопротивлений 121 долл. и 120 долл. Рынок получил новый импульс к росту после заявлений министра энергетики ОАЭ об обеспокоенности недостаточным потенциалом нефтедобычи ОПЕК+ в складывающихся условиях более ограниченного предложения, особенно с учетом грядущего восстановления спроса в Китае. В среду вечером инвесторы ждут публикации отчета Минэнерго США по запасам, который, судя по прогнозам API, может принести и краткосрочные негативные для цен сигналы в виде данных по росту запасов нефти.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,3% перед очередным спокойным на макроэкономические события днем. Рынок движется в диапазоне перед публикацией во второй половине недели данных по рынку труда, инфляции и потребительскому доверию Университета Мичиган.

События дня:

отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск);

акции ИнтерРАО, Ленэнерго последний день торгуются с дивидендами за 2021 г.;

потребительская инфляция России в мае (19.00 мск);

министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Турцию.

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду в целом преобладали умеренно негативные настроения, которые усиливались снижением прогнозов по глобальной экономике на текущий и следующий год Всемирным банком и Организацией экономического сотрудничества и развития. Индикаторы Мосбиржи и РТС при этом активно восстанавливали позиции, получая основную поддержку от надежд на улучшение геополитического фона. Рублевый индикатор все еще находится ниже сопротивления 2360 пунктов, при закреплении выше которого можно ожидать скорого тестирования психологически важной отметки 2400 пунктов.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»