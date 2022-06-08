Ослабление валютных ограничений не помогло доллару и евро.

Повышение лимита ЦБ для валютных переводов физлиц за рубеж (с 50 тыс. до 150 тыс. долл.) не помогло зарубежной валюте на российском рынке. В среду в первой половине дня пара доллар/рубль опускалась до 60,15 руб., обновив минимум с 26 мая. Американской валюте не помогала также и ситуация на внешних рынках, где доллар торговался в плюсе к корзине основных мировых валют, а доходности 10-тилетних гособлигаций США закрепились выше 3%.

В паре с евро рубль также укреплялся в среду, но смог лишь протестировать отметку в 64, где встретил сопротивление (накануне пара опускалась до 63,63 руб.). Поддержку европейской валюте, по всей видимости, оказали торги на внешнем рынке, где евро укреплялась в основных парах в преддверии заседания ЕЦБ. В частности, в паре с японской йеной курс евро обновил максимум с января 2015 г.

Основную поддержку рубль продолжает получать от капитальных ограничений на российском рынке и профицита по счету текущих операций. В частности, цены на нефть марки Brent торгуются выше 121 долл. за баррель и в случае обновления максимума с начала недели будут близки к уровням конца марта (123,74 долл.). Нефтяные котировки поддерживаются снятием ограничений в Китае и стартом автомобильного сезона в США. Накануне институт API указал на рост запасов сырой нефти на 1,8 млн баррелей за отчетную неделю, однако рынок сегодня ждет сокращения запасов почти на 2 млн баррелей.

Мы полагаем, что вблизи 60 по доллару сопротивление для рубля будет увеличиваться, а валюта будет находить более заметный спрос. Не исключаем тестирования отметки 60 по USD, однако после этого ожидаем коррекцию рубля с достигнутых позиций.

Спрос банков на размещение свободных средств в ЦБ на максимуме.

Во вторник объем в заявках банков на недельном депозитном аукционе ЦБ РФ достиг 2 трлн руб., немного превысив лимит в 1,94 трлн руб. Спрос на недельное размещение свободных средств в ЦБ оказался максимальным с начала февраля текущего года/

Межбанковская ставка Ruonia в начале недели резко снизилась (до 10,38%), потеряв 26 б.п. Ее отрицательный спред к ключевой ставке расширился до 62 б.п. Почти столько же (-66 б.п.) было перед снижением ключевой ставки с 14% до 11% в конце мая. С учетом комфортной ситуации с ликвидностью можно рассчитывать, что еще до заседания ЦБ в пятницу ставки МБК успеют дополнительно скорректироваться.

Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал"