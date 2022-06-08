ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Российский рынок может пытаться продолжить рост

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить повышение, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит с визитом Турцию.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после снижения в начале дня, завершились коррекционным повышением трех основных индексов чуть менее чем на 1%, которые в целом продолжали краткосрочное боковое движение последних дней. В лидерах роста находился энергетический сектор, которому помогали высокие цены на энергоносители. Доходность 10-летних гособлигаций страны вернулась выше отметки 3%, ограничивая рост в том числе цен на золото. Министр финансов Йеллен тем временем предупредила, что ожидает сохранения высокой инфляции, а ритейлер Target прогнозирует сокращение прибыли из-за высоких запасов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%, отступая от уровней вчерашнего закрытия. Для развития повышения индексу понадобится закрепиться как минимум выше 4220 пунктов (район верхней полосы Боллинджера дневного графика).

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8% на фоне возобновления экономических опасений. Среда отметится для региона публикацией пересмотренных данных по ВВП еврозоны за 1-й квартал, изменений в оценке которых, впрочем, не ожидается.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1%. Сокращение ВВП Японии за 1-й квартал, согласно пересмотренным данным, составило 0,5% г/г, а не 1%, как предполагалось ранее – позитивный сигнал. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,3%. Китайские индексы повышаются в пределах 1%. Из событий региона можно отметить повышение процентной ставки Резервным банком Индии на 50 базисных пунктов, в соответствии с прогнозами.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют чуть менее 0,5% после повышения примерно на 1% накануне. Котировки вернулись к сопротивлениям 121 долл. и 120 долл. соответственно и сохраняют потенциал восходящего движения. Накануне в Минэнерго США сообщили, что ожидают увеличения добычи ОПЕК во второй половине текущего года по сравнению с первой на 800 тыс. баррелей в день, в то время как падение добычи жидких углеводородов в РФ к концу 2023 года, по оценкам организации, может составить 2 млн баррелей в день по сравнению с уровнем 11,3 млн баррелей в день в 1-м квартале текущего года. В среду от отчета Минэнерго США ожидают данных о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 1,91 млн баррелей, в то время как в API сообщили о неожиданном увеличении показателя на 1,84 млн баррелей.

События дня:

пересмотренный ВВП еврозоны в 1-м кв. 2022 г. (12.00 мск);

отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск);

акции ИнтерРАО, Ленэнерго последний день торгуются с дивидендами за 2021 г.;

потребительская инфляция России в мае (19.00 мск);

министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Турцию.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли в пределах 0,5%, отступив от локальных минимумов благодаря дивидендным историям. Ближайшие сопротивления для индикаторов расположены в районе 2360 и 1210 пунктов соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков) – их тестирования можно ожидать при отсутствии негативных геополитических сигналов.

Рубль накануне на Мосбирже ослаб к доллару и евро в пределах 1%, а сегодня утром на Форекс прибавляет порядка 0,5-1,8%, располагаясь в районе 60,70 руб. и 64,90 руб. соответственно, и продолжая торговлю в довольно узком диапазоне.

В начале торгового дня внешний фон может способствовать развитию покупок на российском фондовом рынке, но повышение, вероятно, получит продолжение главным образом при сохранении интереса инвесторов к дивидендным историям. Поддержку нефтегазовому сектору также могут оказывать высокие цены на нефть. В остальном на мировых площадках будут ждать поступления макроэкономических сигналов, а в РФ – данных по потребительской инфляции за май после закрытия основных торгов. Акции ИнтерРАО и Ленэнерго последний день можно будет купить с дивидендами за 2021 год.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»