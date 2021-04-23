АК "АЛРОСА" (ПАО)
- Кол-во АОИ:7364965630 шт.
- Номинал:0.5 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-10.05%104.04 ₽
- За неделю, max:120.62 ₽
- За неделю, min:102.63 ₽
- Дивиденд:8.79 ₽
- Отсечка:19.10.2021
- Доходность:6.37%
- Федеральное агентство по управлению государственным имуществом33.03%
- Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)25%
- Администрации районов (улусов) Республики Саха (Якутия)8%
- Прочие33.97%
Общая информация
АК «Алроса» занимается добычей алмазов и обогащением руды. Компания придерживается инновационных технологий обработки породы, располагает современным оборудованием и автопарком. Регион действия — 9 стран и 10 регионов РФ. Удельный вес добычи мировых алмазов компанией составляет 26%, в России — 90%.
Экскурс в историю
Добывающее предприятие было создано по Указу Президента Б. Ельцина в 1992 году. В те времена компания имела название «Алмазы России — Саха». В 2016 году часть акций, принадлежащих государству, продана на Московской бирже. В 2019 году в Группу АЛРОСА интегрирован крупнейший завод по производству алмазов в Европе — «Кристалл».
ПАО «Алроса» сегодня
Основные добывающие предприятия АЛРОСА расположились в Якутии, Архангельской области и Африке.
Ключевые показатели деятельности ПАО:
в 2019 году добыто 38 млн тонн алмазного сырья;
выручка компании составила 3,6 млрд долларов;
в Республике Саха и Архангельской области разрабатывается 16 рассыпных месторождений и 12 кимберлитовых трубок;
на балансе компании находятся запасы свыше 1 млрд карат.
Доля в акционерном капитале РФ, Республики Саха и муниципальных властей составляет 66%. Уставной капитал в 3,682 млрд рублей разделен на обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 50 копеек.
Сфера деятельности
Компания с высокой долей государственного капитала занимается различными работами в сфере добывающей промышленности, подготовки полезных ископаемых и сбыта алмазов. Она:
осуществляет открытую разработку и горные работы;
занимается обогащением руды;
оценивает и реализует алмазы;
изготовляет бриллианты (на дочернем предприятии);
проводит научно-исследовательские работы.
АЛРОСА предпочитает заключать долгосрочные контракты с ювелирными предприятиями (более 75% продаж).
Акции компании
34% акций компании «Алроса» пребывают в свободном обращении. По показателю совокупного дохода акционеров среди горнодобывающих компаний с капитализацией свыше 4 млрд. долларов Boston Consulting Group присвоил ПАТ «Алроса» почетное второе место в 2018 году.
Акции торгуются на Московской бирже с тикером «ALRS».
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы244 793 000 тыс. руб
- Оборотные активы231 991 000 тыс. руб
Пассивы
- Капитал и резервы212 528 000 тыс. руб
- Долгосрочные обязательства132 580 000 тыс. руб
- Краткосрочные обязательства131 676 000 тыс. руб
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Выручка от реализации алмазов2021 г.
Объемы обработки пород и итоговая алмазодобыча2021 г.
Общая информация
- Полное наименованиеАКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
- Сокращенное наименованиеАК "АЛРОСА" (ПАО)
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльГорнодобывающая промышленность
- Вид деятельностиДобыча алмазов
- ОГРН1021400967092
- ИНН1433000147
- Юридический адрес:678175, Россия, г. Мирный, ул. Ленина, д. , строение 3
- Телефон+74956209250
- E-mailinfo@alrosa.ru
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