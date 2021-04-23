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АК "АЛРОСА" (ПАО)

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:7364965630 шт.
  • Номинал:0.5 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-10.05%104.04 ₽
  • За неделю, max:120.62 ₽
  • За неделю, min:102.63 ₽
динамика котировок
ruAAA
  • Прогноз:Стабильный
  • Агенство:
23.04.2021динамика рейтингов
  • Дивиденд:8.79 ₽
  • Отсечка:19.10.2021
  • Доходность:6.37%
дивидендная история
100%
Капитализация766 251 млн. руб.
  • Федеральное агентство по управлению государственным имуществом33.03%
  • Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)25%
  • Администрации районов (улусов) Республики Саха (Якутия)8%
  • Прочие33.97%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за I квартал 2021 г.подробнее

Общая информация

АК «Алроса» занимается добычей алмазов и обогащением руды. Компания придерживается инновационных технологий обработки породы, располагает современным оборудованием и автопарком. Регион действия — 9 стран и 10 регионов РФ. Удельный вес добычи мировых алмазов компанией составляет 26%, в России — 90%.

Экскурс в историю

Добывающее предприятие было создано по Указу Президента Б. Ельцина в 1992 году. В те времена компания имела название «Алмазы России — Саха». В 2016 году часть акций, принадлежащих государству, продана на Московской бирже. В 2019 году в Группу АЛРОСА интегрирован крупнейший завод по производству алмазов в Европе — «Кристалл».

ПАО «Алроса» сегодня

Основные добывающие предприятия АЛРОСА расположились в Якутии, Архангельской области и Африке.

Ключевые показатели деятельности ПАО:

  •  в 2019 году добыто 38 млн тонн алмазного сырья;

  •  выручка компании составила 3,6 млрд долларов;

  •  в Республике Саха и Архангельской области разрабатывается 16 рассыпных месторождений и 12 кимберлитовых трубок;

  •  на балансе компании находятся запасы свыше 1 млрд карат.

Доля в акционерном капитале РФ, Республики Саха и муниципальных властей составляет 66%. Уставной капитал в 3,682 млрд рублей разделен на обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 50 копеек.

Сфера деятельности

Компания с высокой долей государственного капитала занимается различными работами в сфере добывающей промышленности, подготовки полезных ископаемых и сбыта алмазов. Она:

  •  осуществляет открытую разработку и горные работы;

  •  занимается обогащением руды;

  •  оценивает и реализует алмазы;

  •  изготовляет бриллианты (на дочернем предприятии);

  •  проводит научно-исследовательские работы.

АЛРОСА предпочитает заключать долгосрочные контракты с ювелирными предприятиями (более 75% продаж).

Акции компании

34% акций компании «Алроса» пребывают в свободном обращении. По показателю совокупного дохода акционеров среди горнодобывающих компаний с капитализацией свыше 4 млрд. долларов Boston Consulting Group присвоил ПАТ «Алроса» почетное второе место в 2018 году.

Акции торгуются на Московской бирже с тикером «ALRS».

 

События

  • Аналитика
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  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
476 784 000тыс. руб

Активы

  • Внеоборотные активы244 793 000 тыс. руб
  • Оборотные активы231 991 000 тыс. руб

Пассивы

  • Капитал и резервы212 528 000 тыс. руб
  • Долгосрочные обязательства132 580 000 тыс. руб
  • Краткосрочные обязательства131 676 000 тыс. руб
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
0.06Долг/EBITDA
6.28EV/EBITDA
5.34EV/OCF
2.54EV/S
4.02P/BV
8.49P/E
5.53P/FCF
-26.46P/NCAV
-8.48P/NNWC
2.37P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
0.81Долг/EBITDA
5.94EV/EBITDA
6.2EV/OCF
3.16EV/S
4.38P/BV
6.79P/E
8.52P/FCF
-12.82P/NCAV
-5.83P/NNWC
2.68P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.9Коэффицент абсолютной ликвидности
0.8Коэффициент автономии
35.94Рентабельность общая, %
-0.09Коэффициент маневренности собственного капитала
1.57Оборачиваемость собственного капитала
-0.14Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.35Оборачиваемость оборотных активов
1.76Коэффицент текущей ликвидности
0.38Коэффициент привлечения заемного капитала
2.92Оборачиваемость запасов
-0.34Коэффициент обеспеченности запасов
0.72Коэффициент покрытия инвестиций
10.87Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.15Индекс постоянного актива
27.93Маржа прибыли, %
0.95Коэффициент мобильности имущества
1.62Коэффицент срочной ликвидности
31.04Оборачиваемость дебиторской задолженности
19.51Рентабельность оборотных активов, %
40.44Рентабельность внеоборотных активов, %
31.89Рентабельность производственных фондов, %
19.51Рентабельность задействованного капитала, %
43.9Рентабельность собственного капитала, %
45.6Рентабельность продаж, %
2.01Коэффициент краткосрочной задолженности
0.51Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Выручка от реализации алмазов

2021 г.
30.4млн кар.Объем продаж алмазов ювелирного качества
5 893.867млн руб.Выручка без учета экспортной пошлины
294 822.86млн руб.Всего выручка от продажи алмазов
0млн руб.Экспортная пошлина
0млн руб.Выручка от перепродажи алмазов
14 076.177млн руб.Выручка от продажи бриллиантов
129.475долл. США/кар.Средняя цена реализации
3 917млн долл. СШАВыручка без учета экспортной пошлины
73.682руб.Средневзвешенный курс доллара для совершения операций
288 928.993млн руб.Выручка без учета экспортной пошлины
15млн кар.Объем продаж алмазов технического качества
6.817долл. США/кар.Средняя цена реализации
80млн долл. СШАВыручка без учета экспортной пошлины
73.682руб.Средневзвешенный курс доллара для совершения операций

Объемы обработки пород и итоговая алмазодобыча

2021 г.
32млн тОбработка руды и песков на горно-обогатительных комбинатах
32.4млн кар.Итого добыча алмазов
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Список аффилированных лиц от 14.01.2022
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеАКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
  • Сокращенное наименованиеАК "АЛРОСА" (ПАО)
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльГорнодобывающая промышленность
  • Вид деятельностиДобыча алмазов
Юридическая информация
  • ОГРН1021400967092
  • ИНН1433000147
  • Юридический адрес:678175, Россия, г. Мирный, ул. Ленина, д. , строение 3
Контактная информация
  • Телефон+74956209250
  • E-mailinfo@alrosa.ru
  • Сайтссылка