АК "АЛРОСА" (ПАО)

АК «Алроса» занимается добычей алмазов и обогащением руды. Компания придерживается инновационных технологий обработки породы, располагает современным оборудованием и автопарком. Регион действия — 9 стран и 10 регионов РФ. Удельный вес добычи мировых алмазов компанией составляет 26%, в России — 90%.

Экскурс в историю

Добывающее предприятие было создано по Указу Президента Б. Ельцина в 1992 году. В те времена компания имела название «Алмазы России — Саха». В 2016 году часть акций, принадлежащих государству, продана на Московской бирже. В 2019 году в Группу АЛРОСА интегрирован крупнейший завод по производству алмазов в Европе — «Кристалл».

ПАО «Алроса» сегодня

Основные добывающие предприятия АЛРОСА расположились в Якутии, Архангельской области и Африке.

Ключевые показатели деятельности ПАО:

в 2019 году добыто 38 млн тонн алмазного сырья;

выручка компании составила 3,6 млрд долларов;

в Республике Саха и Архангельской области разрабатывается 16 рассыпных месторождений и 12 кимберлитовых трубок;

на балансе компании находятся запасы свыше 1 млрд карат.

Доля в акционерном капитале РФ, Республики Саха и муниципальных властей составляет 66%. Уставной капитал в 3,682 млрд рублей разделен на обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 50 копеек.

Сфера деятельности

Компания с высокой долей государственного капитала занимается различными работами в сфере добывающей промышленности, подготовки полезных ископаемых и сбыта алмазов. Она:

осуществляет открытую разработку и горные работы;

занимается обогащением руды;

оценивает и реализует алмазы;

изготовляет бриллианты (на дочернем предприятии);

проводит научно-исследовательские работы.

АЛРОСА предпочитает заключать долгосрочные контракты с ювелирными предприятиями (более 75% продаж).

Акции компании

34% акций компании «Алроса» пребывают в свободном обращении. По показателю совокупного дохода акционеров среди горнодобывающих компаний с капитализацией свыше 4 млрд. долларов Boston Consulting Group присвоил ПАТ «Алроса» почетное второе место в 2018 году.

Акции торгуются на Московской бирже с тикером «ALRS».