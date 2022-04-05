TAL Education: пациент скорее мертв

В этой статье поговорим о том, как китайское правительство подорвало доверие к фондовому рынку, и какой урок из этого нам стоит вынести.

На дворе февраль 2021 года. Акции китайской образовательной компании TAL торгуются на своих исторических максимумах в 90 долларов за штуку. Ничто не предвещает беды. Неожиданно в СМИ начинает просачиваться информация о запрете частного репетиторства на территории Китая, на этой новости акции TAL обваливаются на 45%, до 50 долларов за штуку. По началу информация казалась бредом и не более чем спекуляциями. На этих рассуждениях котировки даже восстановились до 65 долларов. Однако, со временем риторика правительства становилась все жестче и жестче, и в какой-то момент инвесторы поняли, что нужно бежать с этого корабля, после чего котировки возобновили свое падение.

Ситуация разрешилась 23 июля. В этот день вышла директива правительства о переводе всех образовательных организаций в разряд некоммерческих. Котировки обвалились с казавшихся тогда «невероятно низкими» 20 долларов до 6 долларов за штуку и по сей день продолжают падать. С начала падения прошло уже чуть больше года, сейчас акции торгуются по цене в 3,24 доллара, «доходность» за это время составила -96,4%.

Какой урок из этой истории стоит извлечь простому инвестору? В первую очередь нужно понять, что мы никогда не будем обладать полной информацией о компании и, тем более, не будем знать что на уме у наших/чужих политиков. Поэтому процитирую классика: «Диверсификация — наше все». Никогда ей не пренебрегайте. Всегда старайтесь иметь в портфеле как можно больше хороших активов из разных секторов, стран. Как показала практика, нужна еще и диверсификация брокеров. Оказывается даже в 21 веке ваши счета могут заморозить, если кому-то не нравятся действия ваших политиков.

Возвращаясь к теме: «Как сейчас поживает TAL?». Если отвечать кратко, то так, как ему и предписано. Цены на образовательные услуги сейчас жестко регулируются, поэтому в 3 квартале выручка упала на 8% г/г, до 1,02 млрд долларов, чистый убыток удвоился с 0,05 до 0,1 млрд долларов. На самом деле это все не важно, с капиталистической точки зрения компания мертва. Ей запрещено генерировать большой денежный поток для распределения даже среди местных инвесторов, а иностранным вообще запрещено участвовать в капитале компании. Единственное, что может ее спасти — снятие введенных ограничений, но политика Китая на 2035 год этого не подразумевает. Удивительно, но многие инвесторы на пульсе (да, том самом) до сих пор ждут ракеты в котировках. Я пока жду только подводной лодки.