VK и блокировки конкурентов

После блокировки Facebook* и Instagram* многие пользователи стали возвращаться в VK, что вдохнуло новую жизнь в платформу. По данным на 14 марта 2022 года ежедневное количество пользователей выросло на 4 млн человек и преодолело отметку в 50 млн, тем самым поставив новый рекорд. Однако, полная блокировка «недружественных» приложений состоялась 21 марта, поэтому думаю показатель еще вырастет.

Насколько большим будет приток новой аудитории пока сказать сложно. Многие пользователи сидят сразу на нескольких платформах, но если смотреть по текущей динамике, то я бы предположил, что до 55 млн человек у VK есть шанс дойти. По сравнению с 4 кварталом это прирост аудитории на 17%, что очень много.

источник

Теперь к вопросу о доходах. Размещение рекламы в Instagram* и Facebook* с 21 марта может трактоваться как финансирование экстремизма, поэтому было бы логично предположить, что рекламные бюджеты перетекут в ряд других платформ, в том числе и VK. Рекламный доход Meta* за 2021 год составил 114,9 млрд долларов, из них 1,5% приходятся на РФ, это 1,7 млрд долларов или 125 млрд рублей. Если хотя бы половина их этих средств достанется VK, то выручка компании вырастет в полтора раза, со 126 до 194 млрд рублей. По моим расчетам прибыль в таком случае может выйти из отрицательной зоны и дойти до 23 млрд рублей за 2022 год. При текущей капитализации в 128 млрд P/E составит 5,6 — достаточно дешево для IT-компании.

Заключение

Блокировка конкурентов — большой плюс для VK. В первые за долгое время компания сможет существенно увеличить аудиторию на своей платформе, а переток рекламных бюджетов позволит улучшить финансовое положение. По результатам 2022 года ожидаю увеличение ежедневного количества пользователей с 47 до 55 млн человек, рост выручки со 126 до 194 млрд рублей, и вполне вероятен выход компании из убытков.

*META и ее соцсети Instagram и Facebook признаны экстремистскими и запрещены в России.