«Петропавловск»: что происходит с компанией

Акции «Петропавловска» обвалились на 45% с февраля, при том, что золото подросло, а компания не попала под санкции. Руководство заявляет о планах продажи всех операционных активов. Давайте разберемся в том, что происходит с компанией и что делать акционерам.

Для начала несколько вводных данных о компании для лучшего понимания:

Petropavlovsk plc зарегистрирован в Великобритании, акции также торгуются на Лондонской бирже;

все производственные активы компании находятся в России;

у компании есть евробонды и кредиты в Газпромбанке;

против компании не ввели прямых санкций.

Смена акционера (нет)

В начале марте стало известно о том, что «Южуралзолото» продает свой контрольный пакет акций (29,18%) ГК «Регион». В целом, это было ожидаемо. С самого прихода Струкова в «Петропавловске» начались корпоративные проблемы. Сложившийся конфликт отражался на котировках и операционной деятельности компании. Подробнее об этом писал тут.

И вот, уже после обострения геополитических рисков, ЮГК все же решается продать свою долю. Все уже было согласовано и стороны сделки ждали одобрения компетентных органов. 6 апреля стало известно о расторжении сделки, что неудивительно, учитывая, в какой ситуации оказался «Петропавловск».

Проблемы с обслуживанием долга

Долг «Петропавловска» состоит из:

валютных облигаций с погашением в 2022 году;

займа и кредитной линии от «Газпромбанка»;

конвертируемых облигаций с погашением в 2024 году.

«Газпромбанк» один из первых попал под блокирующие санкции Великобритании. Таким образом, английские компании не могут проводить операции с банком. Из-за того, что «Петропавловск» зарегистрирован именно в Великобритании, он не может расплачиваться по своим займам. В конце марта уже несколько платежей были просрочены. Известно о переговорах по поводу реструктуризации, но пока непонятно к чему они привели и поможет ли это вообще.

Что касается облигаций, то тут тоже все сложно. Выплаты по ним производит головная английская компания, но большая часть денежных средств «Петропавловска» находится в у российских дочек. Из-за юридических ограничений, перевод средств затруднен.

По графику следующий купонный платеж должен быть 14 мая, а само погашение (304 млн долл.) состоится в ноябре этого года.

Усложняют ситуацию возможные поправки в российском законодательстве, о которых компании сообщила в пресс-релизе:

«Компании также известно о возможных поправках в российском законодательстве, согласно которым отказ от ведения деятельности со стороны частных лиц и компаний с контрагентами для исполнения требований Закона будет представлять собой уголовно наказуемое деяние. В случае принятия такого закона совет директоров не сможет гарантировать исполнение Закона компаниями Группы в России».

Формулировка достаточно размытая. Возможно, речь идет о том, что если «Петропавловск» не сможет выполнять обязательства перед «Газпромбанком», то руководство может понести уголовную ответственность.

Проблемы со сбытом

Казалось бы, куда хуже? Есть куда. Помимо того, что «Газпромбанк» является основным кредитором «Петропавловска», он также является его основным клиентом. У компаний подписано соглашение, согласно которому банк покупает 100% произведенного золота.

Из-за включения ГПБ в санкционные списки «Петропавловск» не может продавать ему слитки. Золотодобытчик ищет других покупателей, но для этого нужно получить одобрение банка.

Также проблема в том, что обычно «Петропавловск» продавал золото по цене закрытия на Лондонской бирже. Сейчас российский ЦБ покупает у банков слитки по цене ниже, чем на Лондонской бирже. Из-за этого у не самого рентабельного «Петропавловска» снизится свободный денежный поток.

Что будет делать компания?

Сейчас «Петропавловск» совместно с консультантом AlixPartners UK LLP вырабатывают план действий. Из возможных вариантов назван только один — продажа производственных активов в кратчайшие сроки. Иначе говоря, ликвидация компании.

Учитывая, что продать активы нужно как можно скорее, цена на них будет низкая. Да и в целом, у «Петропавловска» достаточно проблемные активы с большой долей упорных руд. По дешевке все может купить ЮГК, тем самым получив хоть что-то от своих инвестиций.

Не совсем понятно, что будет с акционерами, как компания с ними расплатится. Кейс «Лензолота» неприменим из-за сложностей с проведением платежей. Возможен какой-то выкуп, но опять же будут сложности с платежами.

Не думаю, что есть смысл оставаться в акциях. Особо стойкие могут рискнуть и дождаться подробного плана действий компании. Но есть реальные риски того, что акции обесценятся до пары рублей. Есть, конечно, шанс, что «Петропавловск» превратится в пристанище спекулянтов со всякими разгонами и пампами, как «Лензолото».