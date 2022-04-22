Лондон гудбай: делистинг депозитарных расписок

Президент Российской Федерации утвердил изменения в законе об акционерных обществах, согласно которым российские компании должны прекратить обращение депозитарных расписок на иностранных биржах.

Депозитарная расписка — ценная бумага, которая удостоверяет право владения акцией или облигацией. Эмитент выпускает расписки для того, чтобы иметь возможность привлекать иностранный капитал непосредственно за рубежом, а не в России. Процедура происходит следующим образом: эмитент заключает договор с депозитарием и перечисляет ему акции, депозитарий выпускает расписки, подкрепленные этими акциями.

Поправки в законе касаются именно компаний, зарегистрированных в РФ: «Сбербанк», «Газпром», НЛМК и т.д. Иностранные компании, ведущие свою деятельность в России имеют право сохранить листинг на зарубежных биржах. К таким относятся «Озон», «Яндекс», «Мать и Дитя» и прочие.

Попадают под действие закона Не попадают Сбер Polymetal «Газпром» Etalon Group «Полюс» Petropavlovsk «Лукойл» O’KEY Group S A «Северсталь» ROS AGRO МТС Ozon «Газпром-нефть» Fix Price «Русал» «Мать и дитя» «Русгидро» Globaltrans «Норникель» Cian «Сургутнефтегаз» X5 ВТБ HeadHunter НМТП TCS Group АФК «Система» QIWI ММК VK НЛМК Softline «Новатэк» Yandex «Ростелеком» United Medical Group «Роснефть» Veon «Татнефть» ФСК ЕЭС «Фосагро»

Расписки будут конвертированы в российские акции, которые торгуются на Московской бирже. Если по какой-то причине инвестор не смог или не захотел подавать заявку на конвертацию, у него есть возможность продать расписки на внебиржевом рынке. Когда торги прекратятся и на внебирже, депозитарий выкупит расписки. По какой цене — непонятно.

Также компании могут подать заявку на сохранение депозитарных расписок, подкрепив ее весомыми причинами. Дальше все будет зависеть от того, одобрят ли заявку. Так уже поступил НЛМК.

Зачем нужна эта поправка?

Во время паники в конце февраля — начале марта расписки российских компаний начали распродавать, акции Сбербанка опустились до 1 цента. Подробнее я описал это тут. Таким образом, цены на активы были несопоставимы с фундаментальной стоимостью бизнеса. Затем Лондонская и Нью-Йоркская биржи приостановили торги российскими расписками. Таким образом, инвесторы остались заперты с огромными минусами.

Конвертация в российские акции позволит совершать операции купли/продажи, правда не всем инвесторам. Об этом поговорим позже.

Также Минэкономразвития опасается, что разрыв цен между расписками и акциями может навредить нашему фондовому рынку. Низкие цены ГРД не обоснованы фундаментально и могут оказывать давление на российские акции.

К тому же из-за низких цен возникает риск того, что кто-то сможет купить крупный пакет акций за бесценок.

Как это отразится на владельцах расписок?

Тут стоит разделить владельцев расписок на резидентов и нерезидентов РФ.

Для резидентов РФ, у которых есть брокерский счет или они могут его открыть, все позитивно. Особенно, если им удалось купить расписки на распродаже по низкой цене.

Их конвертируют в акции, которые торгуются на Московской бирже, там владельцы смогут совершать сделки.

Например, если вы купили одну расписку Газпрома за 0,5 доллара на Лондонской бирже, вам конвертируют ее в 2 акции по 220 руб. (5,7 долларов по текущему курсу).

Единственное, пока непонятно, какая будет комиссия за перевод. От этого будет зависеть его целесообразность.

Если речь идет о нерезидентах, то они также смогут перевести расписки в акции. Проблема только в том, что пока нерезиденты не могут осуществлять сделки с российскими акциями. То есть инвесторы один замороженный актив конвертируют в другой, правда более дорогостоящий.

Как это отразится на российском рынке?

Сложно точно описать последствия. С одной стороны на рынке прибавится ликвидности, так как появится больше акций в обращении. С другой стороны, у части инвесторов активы будут заблокированы, а резиденты могут сразу начать продавать бумаги, особенно если успели купить их по низкой цене на Лондонской бирже.

К тому же, количество запертых нерезидентов возрастет и, когда им разрешат продажи, рынок просядет еще сильнее.

Как это отразится на эмитентах?

Для эмитентов — это скорее негативный опыт. Листинг на иностранных площадках позволяет привлекать иностранных инвесторов, повышать репутацию в глазах зарубежных контрагентов. У компаний появляется возможность попасть в индексы и увеличить капитализацию за счет фондов.

Также это упрощает процесс привлечения валютных займов. Зачастую депозитарные расписки выступали в роли залога. Рейтинговые агентства охотно присваивают рейтинг компаниям с листингом на западных биржах.

Из положительного можно отметить снижение корпоративных расходов компаний, так как за листинг надо платить + снизятся расходы на подготовку отчетов для иностранных регуляторов.

Для нас, как инвесторов, делистинг — не самый позитивный момент. Чтобы быть востребованными на иностранной бирже, компании заимствовали прогрессивный опыт западной корпоративной культуры, а также опыт предоставления результатов компании. Все эти красивые презентации и стратегии, которые выпускали наши эмитенты, были в первую очередь направлены на иностранных инвесторов.

Так, «Северсталь», «НЛМК» и ряд других компаний уже приостановили выпуск квартальной отчетности. Такими темпами российский фондовый рынок может откатиться на 5-10 лет в плане раскрытия информации.