Пришло ли время сеять?

В то время как российский фондовый рынок испытал сильнейшее снижение (индекс МосБиржи с начала октября снизился до февральских минимумов более чем на 60%), на американском фондовом рынке существенная коррекция еще только предстоит. И некоторое снижение последних дней может стать ее началом.

В предыдущие кризисы распродажи американских ценных бумаг способствовали существенному увеличению спроса на американский доллар и провоцировали его укрепление по отношению к другим валютам. Однако высока вероятность, что это правило в новых реалиях уже не будет столь эффективным.

Одной из причин может стать ожидание изменения роли американской валюты в мире. Если на текущий момент доллар США остается основной мировой резервной валютой, то уже в недалеком будущем придется все больше конкурировать с китайским ренминби, индийской рупией, евро, рублем РФ и другими возможными региональными валютами.

Постепенное усиление роли альтернатив и здоровая конкуренция в долгосрочной перспективе будут являться благом для мировой экономики. Другое дело, что процесс перехода к новой модели сопряжен с издержками, иным перераспределением ресурсов и изменением ролей в мировой экономике для многих стран. Более активное использование нескольких валют в качестве резервных также может способствовать локализации кризисных явлений в рамках отдельных валютных зон.

Анализируя ситуацию на российском фондовом рынке в рамках прежней парадигмы, можно отметить, что простор для дальнейшего падения остается существенным. К слову, индекс МосБиржи продолжает пребывать на уровнях, превышающих максимумы 2007-2008 годов. Однако если учесть санкционное отгораживание российской экономики, изменившуюся роль рубля, необходимость сохранения устойчивости финансового сектора, уровень ликвидности и капитализацию всего российского биржевого рынка, то можно допустить, что государство в состоянии обеспечить не только поддержание котировок, но и их восстановление, если это потребуется.

Санкционная политика, направленная на разрыв экономических связей, препятствует оттоку капитала, в отдельных случаях может способствовать его репатриации, а также помогает отгородиться от негативного внешнего влияния. Сохранение капитала внутри страны способно поддержать российскую экономику и финансовые рынки, а в дальнейшем - обеспечить условия для притока капиталов дружественных стран.

Есть и локальные драйверы поддержки российского рынка. Во-первых, в конце этой недели ожидается очередное снижение ключевой ставки. Ориентиром служит снижение на 200 базисных пунктов (до 15%), однако, как и в 2015 году, очередное решение может положить начало долгосрочному тренду. Во-вторых, впереди великий праздник Дня Победы. К этой дате могут быть приурочены важные решения, в т.ч. могут быть анонсированы очередные меры государственной поддержки экономики. В третьих, нельзя исключать драйвер в форме ожидания завершения специальной военной операции.

Подытоживая вышесказанное, предпраздничная неделя является возможностью для отыгрывания вышеуказанных ожиданий. Не исключено, что после майских праздничных выходных рынки откроются на других уровнях. Подгадать наиболее благоприятный момент для долгосрочных инвестиций является наиболее сложной задачей для большинства инвесторов, поэтому в текущих условиях стратегия регулярных умеренных покупок остается оправданной. Привлекательными могут оказаться как паи фондов, так и ценные бумаги отдельных эмитентов: облигации и акции. Но, чтобы получить урожай, требуется осуществить посев.

Кузьмин Алексей

Директор по развитию и стратегическому планированию

АО «НФК-Сбережения»