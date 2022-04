Как я строила дом и покупала недвижимость в Дубае

Мои первые переговоры с компанией Шоба прошли сложно: я проиграла объект за 710,000 дирхам на 7 этаже здания Greek Vista Reserve и выиграла более дорогостоящий объект Greek Vista Reserve 30 th floor, с видом на Бурж-Халифу.

На переговорах менеджер со странным именем Luoia обвинял меня в том, что мой дед — немец или русский, неважно, воевал за СССР. Он был некорректен и намеренно продал мне 30 этаж, который на тот момент мне был не по карману, и я брала кредит, а потом продала 3 дома: 2 квартиры в Москве и один дом в Краснодарском крае. Менеджер вел себя грубо и некорректно, и потом не брал трубку, отказался обслуживать и не вел учёт строительства.

Также есть стадии заключения сделки: переговоры, просмотр макета строящегося жилья, выбор объекта, подписание Букинг формы, оплата Букинг офис, отъезд, подписание основного Договора, подпись, заверение и подпись в компании-застройщика, отслеживание строительства объекта, поездки на объект, просмотр строительства, получении отчетов о строительстве объекта, постпродажное обслуживание, и так далее.

Другая компания — застройщик, Damac, тоже вела себя некорректно: сроки строительства моего первого объекта Damac Bellavista Carson шли с задержкой, строительство задержалось на более чем полгода. Только в мае-июне я получаю ключи.

Потом компания потеряла два платежа за этот объект, и три платежа за второй — Damac Prive. С боем я выиграла компенсацию за первый объект 250,000 дирхам и поиск платежей за второй, два платежа нашли ровно вчера, третий сейчас ищут, уверена, что найдут.

Менеджмент Damac способствовал мне в подборе и получении объекта, тогда как менеджеры компании вставляли палки в колеса и способствовали грязи и неуспеху. Я не поняла этого, ведь я — клиент, инвестор, зачем же так?

Я с гордостью ношу звания выпускника MBA of Warwick Business School, England, and Oxford University, Master of Finance and Investment, 2021.

Я имею более чем 26 летний опыт в инвестировании и работе менеджера и директора по инвестициям, финансам и проектам, а также общего менеджмента и управления, бизнеса и прочего , с 2020 года я занимаюсь серьёзным бизнесом — консалтингом бюро, а также являюсь IT- enterpreneurom, владею 9 сайтами, все из которых сделала я сама. Только единожды мне помогал разработчик Дмитрий Риппа, поищите в Интернете.

Сейчас я подбираю четвёртый объект в Дубае, ОАЭ, тоже Damac, и хочу поработать с фирмой https://www.thepropertyinvestor.com.

Я верю в будущее Дубая и его процветание, и в свой успех и успешных людей. То, что кто-то фукал мне на встрече не означает, что я плохая.

Я верю в хороших, качественных менеджеров. Поэтому хочу обратиться в эту компанию.

Более того, я работала в риэлторских компаниях Alczo Management, Oman Management B.V., Switzerland Management Investment, etc.

Я прошла огромный путь от помощника юриста в Санкт-Петербурге и сотрудника ООН в Австрии до топ-менеджера с мировым именем и работала IT-specialist in Fantrac, Facebook, Google, Apple, Estas. Store, Estas. Academy, Pets-Food.US, Comission Store, Get!Fin! Invest! Courses, which I created by myself, done by my hands!

Я создала 9 успешных iT- projectov, сама, своими руками, сделала весь маркетинг, и все сделала сама, без помощи других людей.

Акционер «нафукал» мне в лицо, фыркал от моей работы, тогда как я все пишу грамотно, на основании и и использовании закона и практики, и моего большого опыта, поверьте. БОльшего, чем у Новосибирска, и у всей компании «Киевская площадь».

Мне очень обидно расставаться с компанией, которая мне так и не заплатила по прайсу, и судиться с ней. Но другого выхода нет.

Я верю также в рынок недвижимости Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новгорода, Перми, Красноярска, Дальнего Востока, и так далее. Я давала курс лекций по этим рынкам и всему рынку акций, облигаций, ЕТФ, ПИФ и недвижимости мира, США, Канады, Австралии, Великобритании, России, у меня скоро выйдет книга обо всем этом, об инвестициях.

Я буду радовать Вас статьями, мой дорогой подписчик.

С уважением,

Анна Васютина,

Бизнесмен, Инвестор, Звезда Голливуда, Кино, сериалов, Вокала и Певица мировых лейблов.