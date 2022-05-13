Инфляция и рынок на 13.05.2022

В этой статье поговорим о замедлении инфляции, как на это среагировал рынок ОФЗ, и что будет с ключевой ставкой в июне. Также немного коснёмся рынка акций и «Газпрома».

Инфляция за последнюю неделю составила 0,12%, что значительно ниже среднего докризисного значения в 0,17%. Как видно на графике ниже темпы роста цен замедлились, за последние четыре недели среднее значение составило 0,2%, это соответствует годовой инфляции в размере 10,95%.

*серая линия соответствует недельной инфляции в 0,2%

Рынок ОФЗ уже отреагировал на такие новости снижением доходностей по всем облигациям. Текущие доходности (зеленая линия) значительно ниже кризисных значений (красная линия) и уже потихоньку подбираются к докризисным значениям (желтая линия). Сами рынки уже закладывают 11% как приемлемую доходность.

Если инфляция продолжит держаться на таком низком уровне, то 10 июня мы можем увидеть еще одно резкое снижение ставки. До следующего заседания Росстат должен успеть сделать четыре публикации о недельной инфляции и выпустить доклад о ценах производителей, от них и будем отталкиваться. Пока 12-12,5% кажутся приемлемым диапазоном для снижения, но если недельная инфляция будет ниже 0,2%, то возможно увидим и 11%.

Рынок акций на такой позитив пока никак не реагирует, индекс МосБиржи продолжает находиться в боковике.

Возможно новость о выплате «Газпромом» дивидендов могла бы его приободрить. Поставки газа в Европу в последнюю неделю начали расти. Объемы все еще ниже 2021 года, но текущие цены его компенсируют.

А на этом графике можно увидеть политические игры нашего правительства. Экспорт газа через Польшу (Yamal) сократился до 0, упали и объемы транзита газа через Украину. Реверс через Германию для Польши теперь сомнителен, так как немцам будет не хватать газа на покрытие собственных нужд, как они будут выходить из этой ситуации — посмотрим.

В общем и целом на рынок пока смотрю позитивно. Темпы инфляции снижаются, рынок ОФЗ можно сказать уже оправился от удара, рынок акций пока никак не реагирует, объемы экспорта газа упали, но так как цены высокие, то все хорошо.