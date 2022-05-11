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  4. Сбербанк: переоценка убытков на 11.05.2022

Сбербанк: переоценка убытков на 11.05.2022

11 Мая 2022
Сергей Рыжков

На пике падения рынка убытки Сбера от переоценки можно было оценить в триллион рублей. С тех пор ситуация значительно улучшилась. В этой статье разберем насколько сократились убытки.

На конец года у Сбера на счету было 5 трлн ценных бумаг и 1,64 трлн финансовых инструментов заложенных по договорам РЕПО.

АктивыЕсли разложить их по классам, то большую часть составят ОФЗ (63,17%), корпоративные облигации (21,78%) и акции (4,16%).

Тип ЦБ

Объем в млрд рублей

Доля в общем объеме, в %

ОФЗ

4211,9

63,17

Корпоративные облигации

1452

21,78

Еврооблигации РФ

254

3,81

Ипотечные ЦБ

151,8

2,28

Иностранные облигации

112

1,68

Муниципальные облигации

208,2

3,12

Акции и ПАИ

277,5

4,16

ИТОГО

6667,4

100,00

Индекс ОФЗ (RGBITR) после падения уже почти восстановился. На начало года он составлял 590 пунктов, сейчас — 560. Если судить по нему об убытках по ОФЗ, то на текущий момент они составят 5% от 4,2 трлн или 214 млрд рублей.

ГособлигацииПримерно аналогичная ситуация с индексом корпоративных (RUCBITR) и муниципальных (RUMBITR) облигаций. Убыток по ним на текущий момент составляет 4,35% и 4,21% соответственно. Это 63 млрд потерь от переоценки корпоративных облигаций и 8,8 млрд от муниципальных.

Корпаративные

Муниципальные облигацииРынок акций еще далек от восстановления, -37% по отношению к началу года. Оценочные убытки по акциям составляются 102 млрд рублей.

Индекс мосбижриЕсли свести все данные в одну таблицу, то текущие убытки от переоценки у Сбера составят 413 млрд рублей. Больше половины из них вносят ОФЗ и четверть акции. По сравнению с пиком убытки сократились более, чем в два раза. Если ЦБ продолжит снижать ставку, а российский рынок начнет расти, например, на новостях о дивидендах «Газпрома», то в августе Сбер может начать снова раскрывать свою отчетность. Вполне вероятна выплата дивидендов за 2021 год в ноябре, но пока говорить об этом рано.

Тип ЦБ

Объем в млрд рублей

Предполагаемые потери в %

Потери в рублях

ОФЗ

4211,9

-5%

-214,0

Корпоративные облигации

1452

-4%

-63,2

Еврооблигации РФ

254

-4%

-10,7

Ипотечные ЦБ

151,8

-5%

-7,7

Иностранные облигации

112

-7%

-7,5

Муниципальные облигации

208,2

-4%

-8,8

Акции и ПАИ

277,5

-37%

-102,0

ИТОГО

6667,4

-6,21%

-413,8

Теги: sber