Сбербанк: переоценка убытков на 11.05.2022
- 11 Мая 2022
На пике падения рынка убытки Сбера от переоценки можно было оценить в триллион рублей. С тех пор ситуация значительно улучшилась. В этой статье разберем насколько сократились убытки.
На конец года у Сбера на счету было 5 трлн ценных бумаг и 1,64 трлн финансовых инструментов заложенных по договорам РЕПО.
Если разложить их по классам, то большую часть составят ОФЗ (63,17%), корпоративные облигации (21,78%) и акции (4,16%).
Тип ЦБ
Объем в млрд рублей
Доля в общем объеме, в %
ОФЗ
4211,9
63,17
Корпоративные облигации
1452
21,78
Еврооблигации РФ
254
3,81
Ипотечные ЦБ
151,8
2,28
Иностранные облигации
112
1,68
Муниципальные облигации
208,2
3,12
Акции и ПАИ
277,5
4,16
ИТОГО
6667,4
100,00
Индекс ОФЗ (RGBITR) после падения уже почти восстановился. На начало года он составлял 590 пунктов, сейчас — 560. Если судить по нему об убытках по ОФЗ, то на текущий момент они составят 5% от 4,2 трлн или 214 млрд рублей.
Примерно аналогичная ситуация с индексом корпоративных (RUCBITR) и муниципальных (RUMBITR) облигаций. Убыток по ним на текущий момент составляет 4,35% и 4,21% соответственно. Это 63 млрд потерь от переоценки корпоративных облигаций и 8,8 млрд от муниципальных.
Рынок акций еще далек от восстановления, -37% по отношению к началу года. Оценочные убытки по акциям составляются 102 млрд рублей.
Если свести все данные в одну таблицу, то текущие убытки от переоценки у Сбера составят 413 млрд рублей. Больше половины из них вносят ОФЗ и четверть акции. По сравнению с пиком убытки сократились более, чем в два раза. Если ЦБ продолжит снижать ставку, а российский рынок начнет расти, например, на новостях о дивидендах «Газпрома», то в августе Сбер может начать снова раскрывать свою отчетность. Вполне вероятна выплата дивидендов за 2021 год в ноябре, но пока говорить об этом рано.
Тип ЦБ
Объем в млрд рублей
Предполагаемые потери в %
Потери в рублях
ОФЗ
4211,9
-5%
-214,0
Корпоративные облигации
1452
-4%
-63,2
Еврооблигации РФ
254
-4%
-10,7
Ипотечные ЦБ
151,8
-5%
-7,7
Иностранные облигации
112
-7%
-7,5
Муниципальные облигации
208,2
-4%
-8,8
Акции и ПАИ
277,5
-37%
-102,0
ИТОГО
6667,4
-6,21%
-413,8