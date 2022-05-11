Сбербанк: переоценка убытков на 11.05.2022

На пике падения рынка убытки Сбера от переоценки можно было оценить в триллион рублей. С тех пор ситуация значительно улучшилась. В этой статье разберем насколько сократились убытки.

На конец года у Сбера на счету было 5 трлн ценных бумаг и 1,64 трлн финансовых инструментов заложенных по договорам РЕПО.

Если разложить их по классам, то большую часть составят ОФЗ (63,17%), корпоративные облигации (21,78%) и акции (4,16%).

Тип ЦБ Объем в млрд рублей Доля в общем объеме, в % ОФЗ 4211,9 63,17 Корпоративные облигации 1452 21,78 Еврооблигации РФ 254 3,81 Ипотечные ЦБ 151,8 2,28 Иностранные облигации 112 1,68 Муниципальные облигации 208,2 3,12 Акции и ПАИ 277,5 4,16 ИТОГО 6667,4 100,00

Индекс ОФЗ (RGBITR) после падения уже почти восстановился. На начало года он составлял 590 пунктов, сейчас — 560. Если судить по нему об убытках по ОФЗ, то на текущий момент они составят 5% от 4,2 трлн или 214 млрд рублей.

Примерно аналогичная ситуация с индексом корпоративных (RUCBITR) и муниципальных (RUMBITR) облигаций. Убыток по ним на текущий момент составляет 4,35% и 4,21% соответственно. Это 63 млрд потерь от переоценки корпоративных облигаций и 8,8 млрд от муниципальных.

Рынок акций еще далек от восстановления, -37% по отношению к началу года. Оценочные убытки по акциям составляются 102 млрд рублей.

Если свести все данные в одну таблицу, то текущие убытки от переоценки у Сбера составят 413 млрд рублей. Больше половины из них вносят ОФЗ и четверть акции. По сравнению с пиком убытки сократились более, чем в два раза. Если ЦБ продолжит снижать ставку, а российский рынок начнет расти, например, на новостях о дивидендах «Газпрома», то в августе Сбер может начать снова раскрывать свою отчетность. Вполне вероятна выплата дивидендов за 2021 год в ноябре, но пока говорить об этом рано.