Market Power: Что делать с иностранными акциями | Netflix и Twitter | Топовые российские компании для инвестиций

В новом выпуске Market Power опытный аналитик Роман Пантюхин подробно расскажет, какие акции достойны внимания инвестора. Тебя ожидают акции Netflix, Лукойла, Twitter, ГК Мать и дитя и Мосбиржи.

Также Роман объяснит:

Почему несмотря на падение числа подписчиков у Netflix все будет хорошо

Стоит ли покупать акции Лукойла

Что значит для инвестора покупка решение Илона Маска купить Twitter

Почему инвестору стоит обратить внимание на компанию ГК Мать и дитя

Что из себя представляет Мосбиржа

Интересные тезисы

Netflix

Netflix отчитался за 1 квартал текущего года.

Выручка увеличилась на 10%.

Чистая прибыль выросла на 6%.

А акции все равно рухнули аж на 30%, потому что стриминг впервые за десятилетие показал квартальное снижение подписчиков - минус 200 тысяч!

По мнению аналитиков Market Power, уменьшение количества платных подписчиков Netflix - следствие ухода из России, где сервисом пользовались 700 тыс. человек. То есть не случись этого, показатель был бы положительным - 500 тыс. новых подписчиков.

Лукойл

Акции Лукойла с начала апреля потеряли 10% своей стоимости. Это худший показатель в нефтяном секторе рынка, потому что другие нефтяники по итогам месяца оказались хоть и в мизерном, но все равно плюсе.

Следует ли из этого, что Лукойл - самая плохая инвестиция в секторе? Нет! Акции компании упали сильнее остальных по банальной причине: основной бенефициар компании Вагит Алекперов ушел с поста президента и вышел из совета директоров, чтобы не подставлять Лукойл под санкции.

И с бизнесом Лукойла из-за такой рокировки не произойдет ничего. Это по-прежнему отличная инвестиция.