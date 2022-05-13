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  4. Market Power: Что делать с иностранными акциями | Netflix и Twitter | Топовые российские компании для инвестиций

Market Power: Что делать с иностранными акциями | Netflix и Twitter | Топовые российские компании для инвестиций

13 Мая 2022
Market Power

В новом выпуске Market Power опытный аналитик Роман Пантюхин подробно расскажет, какие акции достойны внимания инвестора. Тебя ожидают акции Netflix, Лукойла, Twitter, ГК Мать и дитя и Мосбиржи.

Также Роман объяснит:

  • Почему несмотря на падение числа подписчиков у Netflix все будет хорошо

  • Стоит ли покупать акции Лукойла

  • Что значит для инвестора покупка решение Илона Маска купить Twitter

  • Почему инвестору стоит обратить внимание на компанию ГК Мать и дитя

  • Что из себя представляет Мосбиржа

Интересные тезисы

Netflix

  • Netflix отчитался за 1 квартал текущего года.

  • Выручка увеличилась на 10%.

  • Чистая прибыль выросла на 6%.

А акции все равно рухнули аж на 30%, потому что стриминг впервые за десятилетие показал квартальное снижение подписчиков - минус 200 тысяч!

По мнению аналитиков Market Power, уменьшение количества платных подписчиков Netflix - следствие ухода из России, где сервисом пользовались 700 тыс. человек. То есть не случись этого, показатель был бы положительным - 500 тыс. новых подписчиков.

Лукойл

Акции Лукойла с начала апреля потеряли 10% своей стоимости. Это худший показатель в нефтяном секторе рынка, потому что другие нефтяники по итогам месяца оказались хоть и в мизерном, но все равно плюсе.

Следует ли из этого, что Лукойл - самая плохая инвестиция в секторе? Нет! Акции компании упали сильнее остальных по банальной причине: основной бенефициар компании Вагит Алекперов ушел с поста президента и вышел из совета директоров, чтобы не подставлять Лукойл под санкции.

И с бизнесом Лукойла из-за такой рокировки не произойдет ничего. Это по-прежнему отличная инвестиция.

Теги: иностранные компании