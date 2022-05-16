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  4. Market Power: Документальный фильм | Зачем покупать акции Газпрома | Инвестиции в будущее

Market Power: Документальный фильм | Зачем покупать акции Газпрома | Инвестиции в будущее

16 Мая 2022
Market Power

Доля Газпрома на рынке Европы превышает 30%, ему принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система и аж 16% мировых запасов газа. А подробнее о конкурентных преимуществах, рисках и перспективах компании тебе расскажет опытный аналитик Роман Пантюхин в спецвыпуске Market Power, который посвящен Газпрому.

Также Роман объяснит:

  • Из каких сегментов складывается прибыль Газпрома

  • Какие проблемы мешали развитию Газпрома в 2000-х

  • Почему Газпром зарабатывает мало в России и много в Европе

  • Какая самая большая проблема газа

  • Почему газ - самое экологичное ископаемое топливо на планете

  • Как погодные условия связаны с ценами и объемами поставок газа

  • За что часто критикуют Газпром

Теги: gazp