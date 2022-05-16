Market Power: Документальный фильм | Зачем покупать акции Газпрома | Инвестиции в будущее

Доля Газпрома на рынке Европы превышает 30%, ему принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система и аж 16% мировых запасов газа. А подробнее о конкурентных преимуществах, рисках и перспективах компании тебе расскажет опытный аналитик Роман Пантюхин в спецвыпуске Market Power, который посвящен Газпрому.

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