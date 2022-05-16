Market Power: Документальный фильм | Зачем покупать акции Газпрома | Инвестиции в будущее
- 16 Мая 2022
Доля Газпрома на рынке Европы превышает 30%, ему принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система и аж 16% мировых запасов газа. А подробнее о конкурентных преимуществах, рисках и перспективах компании тебе расскажет опытный аналитик Роман Пантюхин в спецвыпуске Market Power, который посвящен Газпрому.
Также Роман объяснит:
Из каких сегментов складывается прибыль Газпрома
Какие проблемы мешали развитию Газпрома в 2000-х
Почему Газпром зарабатывает мало в России и много в Европе
Какая самая большая проблема газа
Почему газ - самое экологичное ископаемое топливо на планете
Как погодные условия связаны с ценами и объемами поставок газа
За что часто критикуют Газпром