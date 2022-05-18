Как получить базу данных по компаниям

За долгое время работы портала Conomy мы собрали обширную базу данных по всем публичным российским компаниям. При этом данные постоянно обновляются с выходом новых отчетностей, пресс-релизов или после листинга нового эмитента.

Теперь стать обладателем этой базы можете и вы! Мы предоставляем пользователям данные о компаниях с использованием API.

1. Возможности

Информация в сервисе поделена на пять блоков:

Блок Описание Комментарий 1 Общая информация о компаниях (регистрационные данные, руководство, дочерние предприятия, структура акционерного капитала по открытым источникам, кредитные рейтинги, уставные документы и файлы отчетности) Данные берутся из официальных источников, таких как налоговая, портал www.e-disclosure.ru и сайты компаний 2 Оцифрованная отчетность компаний (баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств). Отчетности также берутся с официальных сайтов компаний и портала www.e-disclosure.ru . При этом мы предоставляем данные как по РСБУ, так и по МСФО. Таким образом, у вас будет максимум информации о компании из возможного. Форма 2 МСФО ПАО «ММК» 3 Аналитические данные (рыночные и производственные коэффициенты, прогнозные и исторические данные по дивидендам, финансовые и производственные модели компаний). Мы также рассчитываем различные показатели, с помощью которых можно сразу анализировать компании и сравнивать ее с конкурентами, не прибегая к дополнительным расчетам. Благодаря операционным показателям можно оценить бизнес компании на операционном уровне. Мультипликаторы ПАО «ММК» 4 Потенциалы компаний, имеющих листинг на ММВБ. Консенсус-прогноз по отдельным акциям эмитентов, рассчитанный на основании данных, публикуемых инвестиционными и аналитическими компаниями, включая потенциалы акций рассчитанные командой аналитиков Conomy.ru По многим компаниям наша команда аналитиков рассчитывает потенциалы акций. Они необходимы для того, чтобы понять положение рыночной стоимости компании относительно ее справедливой оценки. Для этого мы используем 3 фундаментальных подхода: сравнительный, доходный и затратный. Справедливую стоимость акции можно воспринимать как конкретный ориентир или использовать в качестве определения направления движения цены. Динамика изменения потенциала ПАО «ММК» 5 Текстовые аналитические статьи по компаниям, имеющим листинг на ММВБ. Вы также сможете получать актуальные новости о компаниях и аналитические статьи от нашей команды и сторонних аналитиков. В своих статьях мы подробно описываем бизнес и его составляющие, оцениваем текущее состояние отрасли и делаем выводы, подкрепляя их финансовыми расчетами.

2. Как это можно использовать

Вы можете использовать данные как для личного пользования, так и для публичного использования и распространения.

Например, вы не смогли найти среди различных порталов тот, в котором вас устраивает наполнение или визуализация данных. Получив нашу базу с отчетностями компаний, вы сможете рассчитать нужные вам показатели, сравнить нужные вам компании и сделать удобную инфографику.

Также база будет полезна, если у вас есть свой сайт или блог, где вы делитесь данными и аналитикой с пользователями. Вы сможете сэкономить много времени на обновлении отчетностей и расчетах мультипликаторов и коэффициентов. А новости и аналитические статьи могут стать дополнительным контентом.

3. Пример работы с API

Подробная документация по API с описанными возможностями находится тут .

Для начала можно получить список всех эмитентов с помощью команды:

api/v1/issuers/

Результат:

"id": 7344,

"name": "ПАО \"ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ\""

},

{

"id": 44,

"name": "ПАО \"ПИК СЗ\""

},

{

"id": 7832,

"name": "ПАО \"ПОЛЮС\""

},

{

"id": 13943,

"name": "ПАО \"ПРОТЕК\""

},

{

"id": 942,

"name": "ПАО \"РАСПАДСКАЯ\""

},

{

"id": 24832,

"name": "ПАО \"РБК\""

},

…

Затем, с помощью id компании получаем отчетность о прибылях и убытках (МСФО) «Полюса» с помощью команды:

/api/v1/issuers/7832/reportings/msfoformtwo_reporting/.

Можно также уточнить запрос, например, показать Чистую прибыль за 2019 год и позднее.

Результат:

"name": "Прибыль/убыток за год",

"edizm": "тыс. руб.",

"prop": "204000",

"values": [

{

"date": "2021-12-31",

"value": 167421000.0

},

{

"date": "2020-12-31",

"value": 122628000.0

},

{

"date": "2019-12-31",

"value": 124969000.0

},

Также можно сделать и с выручкой и посчитать рентабельность компании. А можно просто сделать следующий запрос, который выдаст маржинальность прибыли:

/api/v1/issuers/7832/finratios/msfoactivity/?prop=profmargin&date__gte=2019-12-31

Результат:

"name": "Маржа прибыли",

"prop": "prof_margin",

"values": [

{

"date": "2021-12-31",

"value": 0.45846409

},

{

"date": "2020-12-31",

"value": 0.33669032

},

{

"date": "2019-12-31",

"value": 0.48482697

Следующим этапом можно посмотреть, какие новости выходили по эмитенту с помощью команды:

/api/v1/news/?title__icontains=Полюс

Результат:

{

"id": 1053,

"title": "«Полюс» одобрил программу buyback на сумму до $200 млн",

"publish_date": "01.02.2022 13:06:54"

},

{

"id": 723,

"title": "«РусГидро» и «Полюс» продлят договор на поставку «зеленой» электроэнергии",

"publish_date": "02.09.2021 10:33:40"

},

{

"id": 176,

"title": "В совет директоров «Детского мира» вошли топ-менеджеры «Полюса»",

"publish_date": "15.03.2021 17:03:09"

}

Формат работы с API предоставляет множества возможностей по комбинированию и фильтрованию данных.

4. Преимущества

Наши преимущества:

обширная база данных по всем публичным компаниям, которые торгуются на Московской бирже;

постоянное обновление и пополнение отчетностей и эмитентов;

помимо отчетностей и детальной информации по эмитентам мы предоставляем расчетные и операционные показатели, а также дивидендную историю;

мы предоставляем справедливую стоимость акции, рассчитанную опытными аналитиками;

доступная цена и гибкая система подписки: плати только за то, что действительно необходимо.