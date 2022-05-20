Market Power. Срочно смотрим на акции FESCO | Рынок перевозок покоряет Азию | Илон Маск сбивает цену Твиттера

Если хочешь заработать на акциях российский компаний, то обрати внимание на транспортно-логистическую компанию FESCO. Она — лидер контейнерных перевозок через Дальний Восток России в страны и из стран Азии. Еще отечественные угольные компании начнут покорять Азию — так что к ним тоже присмотрись. А вот с некоторыми иностранными акциями нужно быть поаккуратнее, особенно с Twitter и Beyond Meat. В новом выпуске Market Power опытный аналитик Роман Пантюхин подробно расскажет почему. А также объяснит, как США помогают российской экономике. Также Роман объяснит:

Стоит ли сейчас вкладываться в акции Twitter

Как США помогают российской экономике

Почему не стоит иметь дело с производителем растительного мяса Beyond Meat

Какие возможности открываются перед Мечелом и Распадской

Почему акции Полюса стали еще привлекательнее для инвесторов

Почему стоит обратить внимание на акции транспортно-логистической компании FESCO

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