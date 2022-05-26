Market Power: Газпром томит ожиданием

Сегодня долгожданный день для миллионов инвесторов: совет директоров Газпрома даст рекомендацию по дивидендам на 2021 год.

В прошлом итоги заседания Совета директоров «Газпрома» публиковались в тот же день после закрытия торговой сессии.

За 2021 год Газпром отчитался о рекордной прибыли в ₽2 трлн рублей, а согласно дивиполитике компании, эти результаты позволяют прогнозировать дивиденды на уровне более ₽52 на акцию.

В пользу того, что Газпром заплатит, также говорит и то, что его дочка «Газпром нефть» неделей ранее рекомендовала выплату.

Однако в то же время Газпром увеличил прогнозируемые затраты на строительство и ремонт на ₽700 млрд. В текущем году они, по оценкам компании, составят ₽2 трлн.

Но аналитики Market Power уверены, что у «газового гиганта» хватит денег и на дивиденды, и на капитальные затраты на добычу, инфраструктуру и новые проекты.

Кроме того, позавчера замминистра финансов РФ Алексей Моисеев подчеркнул, что «подход по выплате госкомпаниями дивидендов в размере 50% от прибыли сохраняется». Это обнадеживает.

Кроме того, объявление Газпромом дивидендов значительно повышает вероятность выплаты ее дочками, например, ОГК-2 и ТГК-1.

В связи с этим мы снова напоминаем вам про наш дивидендный список российский компаний.