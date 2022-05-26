Банк России торопит события

В рамках пресс-конференции главы Банка России, состоявшейся в конце апреля, были обозначены ориентиры средних значений ключевой ставки на 3-хлетнюю перспективу.

Так, диапазон средней ставки в 2022 году прогнозировался в границах 12,5-14%, На 2023 и 2024 годы соответственно 9-11% и 6-8%.

Ближайшее плановое заседание Банка России ожидалось лишь 10 июня, однако было принято решение провести внеочередное заседание 26 мая, по итогам которого ставка была снижена до 11%.

Таким образом, если Банк России до конца года больше не будет предпринимать никаких действий, то средневзвешенное по сроку действия значение ключевой ставки в 2022 году составит 12,25%, что ниже нижней границы прогнозного диапазона.

Значит ли это, что в оставшееся время мегарегулятор может перейти к ужесточению монетарной политики, и каковы причины опережающего снижения ставки?

Вероятно, снижение ставки на текущий момент выступает главным инструментом для сдерживания чрезмерного укрепления рубля и во многом направлено на стабилизацию курса. Кроме того, на рынке кредитования наблюдается существенное охлаждение спроса, поэтому меры ЦБ РФ в том числе призваны в некоторой степени способствовать оживлению кредитования за счет стимулирования снижения ставок.

Учитывая вышесказанное, пространства для возобновления ужесточения монетарных условий у регулятора нет, в то время как необходимость продолжения смягчения условий, по всей видимости, будет сохраняться. Можно предположить, что ключевая ставка на уровне 9,5%, которая наблюдалась до известных событий, будет вновь установлена во втором полугодии текущего года, а диапазон, который предусматривался на 2024 год (6-8%) может быть достигнут с опережением уже к концу следующего года.

Ожидания реализации указанных сценариев создают дополнительные благоприятные условия для инвестиций в ценные бумаги на российском фондовом рынке. Стабилизация рублевого курса и снижение стоимости денег будут способствовать положительной переоценке стоимости рублевых облигаций. Учитывая средние значения купонных ставок на уровне 12% по высокодоходным облигациям, выпущенным 2-3 года назад, можно ожидать возврат цен таких облигаций к номиналу при снижении ключевой ставки к уровню 6-8%.

Очевидно, что и на рынке акций допустимо прогнозировать восстановительную динамику в условиях снижения стоимости денег и повышения доступности кредитования. Чрезмерное укрепление рубля нанесло удар по экспортерам, поэтому нынешние меры во многом направлены на их поддержку. Стабилизация курса у нижней границы диапазона 50-80 является важным шагом, за которым вероятно ожидать коррекцию в сторону более привычных значений курсов. Общемировой тренд роста цен на углеводороды способен в некоторой степени компенсировать негативные эффекты, однако переориентация на новые рынки сбыта с предложением дисконтов не позволяет в полной мере получить выгоду от ценовой конъюнктуры. В то же время, компании, ориентированные на внутренний рынок, в текущих условиях могут получить больший положительный эффект от смягчения монетарных условий. Учитывая вышесказанное, на российском рынке акций на горизонте от года в целом можно также ожидать некоторое восстановление котировок. В этой связи могут быть уместны как покупки отдельных российских ценных бумаг, так и инструментов коллективных инвестиций, например, вложения в паи фондов, инвестирующих в российские ценные бумаги.

Кузьмин Алексей

Директор по развитию и стратегическому планированию

АО «НФК-Сбережения»