Свежий выпуск шоу Market Power: Зачем затариваться акциями Газпрома? | Лучшая компания для инвестиций 2022 | Перспективы ритейла

Надеюсь, ты успел затариться акциями Газпрома, ведь компания собирается выплатить дивиденды за 2021 год! А если не успел - скорее исправляй оплошность, пока время есть. Также обрати внимание на акции крупнейшего российского застройщика - компанию ПИК. Она строит доступное жилье в два раза быстрее, чем конкуренты, и проблем у нее не предвидится.

В новом выпуске Market Power опытный аналитик Роман Пантюхин подробно объяснит, чем хороши вложения в ПИК, а также расскажет о перспективах ритейла.

Также Роман объяснит:

Что нужно сделать, чтобы получить дивиденды от Газпрома.

Как повышение пенсии, МРОТ и прожиточного минимума скажутся на акциях российских ритейлеров.

Чем западный ритейлер Macy’s лучше Walmart и Target.

Почему у компании ПИК нет серьезных рисков.

Как обстоят дела на рынке ипотечных кредитов в России.

Интересные тезисы:

Даже если завтра Венесуэла вернется к уровню добычи, это все равно не заменит российскую нефть, потому что Россия за день экспортирует 4,5 миллиона баррелей нефти и еще 3 миллиона баррелей нефтепродуктов. У Венесуэлы сейчас вся добыча около 1 миллиона баррелей в день, а когда-то на пике была примерно 3 миллиона баррелей в день.

Так что альтернатива российской нефти появится очень нескоро. А значит, российские нефтедобывающие компании все еще остаются привлекательным вложением для каждого думающего инвестора. Особенно, если рубль прекратит свое безудержное укрепление и откатится назад в район 70.