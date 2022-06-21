Разбор компании от Market Power: Globaltrans

Globaltrans (GLTR) – российский оператор грузовых железнодорожных перевозок.

MCap = ₽59 млрд,

P/E = 4

Globaltrans входит в топ-3 игроков российского рынка грузовых железнодорожных перевозок.

89% выручки компания получает от транспортировки металлургических грузов, нефти и нефтепродуктов, а также угля.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Огромный парк: более 70 тысяч вагонов в собственности.

Грамотный выбор маршрутов: низкий коэффициент порожнего пробега.

Надежные клиенты: крупнейшие предприятия работают по долгосрочным контрактам.

РИСКИ

Ограничения на экспорт угля, металлов и нефтепродуктов в Европу.

Рост тарифов РЖД на перевозку грузов.

Падение цен на основные грузы.

ЧТО ПОВЛИЯЕТ НА СТОИМОСТЬ АКЦИЙ?