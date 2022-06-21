Разбор компании от Market Power: Globaltrans
- 21 Июня 2022
Globaltrans (GLTR) – российский оператор грузовых железнодорожных перевозок.
MCap = ₽59 млрд,
P/E = 4
Globaltrans входит в топ-3 игроков российского рынка грузовых железнодорожных перевозок.
89% выручки компания получает от транспортировки металлургических грузов, нефти и нефтепродуктов, а также угля.
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Огромный парк: более 70 тысяч вагонов в собственности.
Грамотный выбор маршрутов: низкий коэффициент порожнего пробега.
Надежные клиенты: крупнейшие предприятия работают по долгосрочным контрактам.
РИСКИ
Ограничения на экспорт угля, металлов и нефтепродуктов в Европу.
Рост тарифов РЖД на перевозку грузов.
Падение цен на основные грузы.
ЧТО ПОВЛИЯЕТ НА СТОИМОСТЬ АКЦИЙ?
Сохранит ли Globaltrans контракты с действующими крупными клиентами?
Как быстро экспорт ключевых грузов переориентируется на Восток?