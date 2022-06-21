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  4. Разбор компании от Market Power: Globaltrans

Разбор компании от Market Power: Globaltrans

21 Июня 2022
Market Power

Globaltrans (GLTR) – российский оператор грузовых железнодорожных перевозок.

MCap = ₽59 млрд,

P/E = 4

Globaltrans входит в топ-3 игроков российского рынка грузовых железнодорожных перевозок.

89% выручки компания получает от транспортировки металлургических грузов, нефти и нефтепродуктов, а также угля.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Огромный парк: более 70 тысяч вагонов в собственности.

    Новый вагонный паркСтруктура вагонного парка

  • Грамотный выбор маршрутов: низкий коэффициент порожнего пробега.

    Маршруты компании

  • Надежные клиенты: крупнейшие предприятия работают по долгосрочным контрактам.

    Долгосрочные контракты

РИСКИ

  • Ограничения на экспорт угля, металлов и нефтепродуктов в Европу.

  • Рост тарифов РЖД на перевозку грузов.

  • Падение цен на основные грузы.

ЧТО ПОВЛИЯЕТ НА СТОИМОСТЬ АКЦИЙ?

  • Сохранит ли Globaltrans контракты с действующими крупными клиентами?

  • Как быстро экспорт ключевых грузов переориентируется на Восток?

Теги: gltr