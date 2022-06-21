Что сулят решения ФРС?

На прошлой неделе Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) принял решение повысить процентную ставку сразу на три четверти пункта, до диапазона 1,5–1,75%.

Декларируемая цель повышения ставки – это борьба с инфляцией. Более высокие ставки призваны снизить доступность капитала и несколько охладить спрос, таким образом, оказать сдерживающий эффект на рост цен. Иными словами, оказывается давление на инфляцию спроса в краткосрочной перспективе.

Обычно рост ставок сопровождается охлаждением спроса и на финансовых рынках и приводит к снижению ключевых фондовых индикаторов. В пределе, чем дешевле деньги, тем выше цены на фондовых рынках и, наоборот, повышение стоимости денег ведет к пересмотру справедливой стоимости финансовых активов в сторону снижения.

Спад на финансовых рынках в свою очередь может спровоцировать увеличение спроса на валюту, тем самым способствуя повышению ее стоимости.

Таким образом, ужесточение монетарной политики призвано поддержать стоимость американской валюты и несколько охладить спрос, оказывая сдерживающий эффект на инфляцию со стороны спроса в краткосрочной перспективе.

Но, к сожалению, не все так однозначно. И в зависимости от степени ужесточения эффекты могут быть различными, в том числе и противоположными.

Например, рост процентных ставок приводит к тому, что требования к доходности финансовых инструментов со стороны инвесторов возрастают. Этот тренд касается и долговых бумаг. Ставки по кредитам также возрастают. В итоге производители включают в себестоимость товаров и услуг дополнительные издержки, обусловленные увеличением стоимости обслуживания привлеченных средств. Это приводит к усилению инфляции предложения на более длинном горизонте. Инфляция предложения может развиваться до тех пор, пока обеспечивается достаточный платежеспособный спрос. То есть в странах с достаточно высоким уровнем жизни потребители, как правило, готовы увеличить расходы, поступиться нормой сбережений для сохранения прежнего уровня комфорта. Таким образом, умеренно жесткая политика может привести к тому, что долгосрочные эффекты от увеличения инфляции предложения окажутся доминирующими и полностью перекроют эффекты, направленные на сдерживание инфляции спроса на более коротком отрезке.

Также большой вопрос вызывает то, куда направятся сбережения, которые ранее представляли собой инвестиции на глобальных финансовых рынках. В пределе инвестиции – это отложенное потребление. А в условиях, когда инвестиции не обеспечивают должного эффекта, средства могут быть перенаправлены на потребление в реальной экономике. Такой расклад может спровоцировать не охлаждение, а рост спроса на некоторые категории товаров и услуг. А поскольку фондовый рынок во многом является механизмом, обеспечивающим «изъятие» избыточной ликвидности из реального сектора экономики, спад котировок может привести к возврату этой ликвидности, что способно спровоцировать всплеск долларовой инфляции, поскольку денежная масса превысит товарное предложение.

Отсюда очевидно, что дальнейший спад американского фондового рынка не выгоден, поэтому монетарные власти будут стремиться поддержать котировки. А умеренно усиливающаяся инфляция может оказать поддержку котировкам, поскольку снижение покупательной способности валюты, способно привести к росту не только товаров и услуг, но и финансовых инструментов в результате улучшения показателей в номинальном выражении.

Подводя черту вышесказанному, основным сценарием видится некоторое контролируемое усиление инфляции, а значит снижение покупательной способности американской валюты.

Для российских инвесторов обозначенные выше внешние обстоятельства обеспечивают:

· сохранение привлекательности рубля;

· повышение привлекательности рублевых инвестиций как на долговом рынке, так и на рынке акций.

В условиях, когда многие западные монетарные власти перешли к политике ужесточения монетарных условий посредством повышения ставок и сокращения балансов за счет продажи ценных бумаг, а Банк России, напротив, осуществляет снижение ключевой ставки, текущий момент для инвестиций на российском фондовом рынке представляется благоприятным. Такого стечения обстоятельств в новейшей истории еще не наблюдалось.

Кузьмин Алексей

Директор по развитию и стратегическому планированию

АО «НФК-Сбережения»