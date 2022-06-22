Рынок металлов 22.06.2022: в ожидании рецессии

В этой статье мы посмотрим, что происходит с основными металлами, обсудим, какие факторы влияют на их цену. В марте все опасались прекращения поставок из РФ многих металлов, я рассматривал эту ситуацию в прошлой статье. В большинстве случаев риски не реализовались и сейчас все внимание приковано к инфляции и ставке ФРС.

Палладий

В марте мы наблюдали резкий рост цены палладия на фоне опасения ограничений поставок от «Норникеля». Но компания уже несколько раз заявила, что исполняет контракты в полном объеме и не собирается снижать прогноз производства на 2022 год.

Цена достаточно быстро вернулась к докризисным значениям. Сейчас уже основной фактор, который влияет на палладий — спрос со стороны автопроизводителей. В целом, цена начала реагировать на сокращение производства авто еще в прошлом году. На заводах не хватает чипов, а сейчас к этому прибавилось снижение спроса и ковидные ограничения в Китае.

Так, в Европе в мае продажи новых авто рухнули на 11%, в апреле была и вовсе на 20%.

В Китае в апреле производство 5 крупнейших автопроизводителей упало на 75% по сравнению с мартом на фоне ковидных ограничений.

«Норникель» в своем обзоре прогнозирует рост мирового спроса на палладий как раз за счет восстановления автомобильного сектора. Но пока продажи растут только в Китае, в остальном мире падают.

Никель

У никеля складывалась похожая ситуация. Биржевая цена на металл в марте выросла в 4 раза до рекордных значений. Лондонской бирже пришлось на протяжении нескольких недель проводить стоп-торги.

Сейчас цена снизилась, но если сравнивать с предыдущими годами, значение еще на высоком уровне. На устойчивость никеля влияют низкие запасы металла на биржах.

Также спрос со стороны производителей электрокаров достаточно устойчивый. В отличие от авто на ДВС, продажи электромобилей растут.

Алюминий

Цена алюминия опустилась до своих прошлогодних значений, но еще находится немного выше пиков 2018 года, когда у алюминиевых компаний все было хорошо.

На цену многих металлов, в том числе алюминия, повлияло повышение ставки ФРС, так как это приведет к снижению экономической активности. Как следствие — снижение спроса.

Поддержку цене оказывает низкая величина запасов на биржах и снятие ковидных ограничений в Китае.

Сталь

Цена на сталь за последние пару месяцев снизилась на 17%. Виной всему локдауны в Китае — в основном потребителе.

Из-за санкций в отношении РФ, цена на сталь в разных регионах стала сильно отличаться. Разница была и раньше, но сейчас стала больше.

Так, в Европе и США сохраняются достаточно высокие цены на сталь. А в РФ цены снижаются из-за низкого спроса и регулирования со стороны государства. Цены в Китае и Турции не намного выше из-за того, что часть российской стали продается в эти страны с дисконтом.

Золото

Золото сейчас находится на перепутье: с одной стороны растущая инфляция, с другой растущая ставка. На фоне обострения конфликта на Украине цена в моменте дошла до 2 тыс. долларов за унцию, но потом пошла на спад. Вырисовывается боковик длиной уже в два года.

Несмотря на прогнозы по повышению ставки, цена на золото пока держится. Хотя реальная ставка уже вышла в положительную зону.

Возможно, определенную поддержку оказывают центральные банки. Согласно опросу представителей ЦБ разных стран, все больше банков планируют наращивать долю золота в резервах. При этом второй год никто не планирует снижать долю.

Сейчас на фоне блокировки резервов РФ, некоторые страны могут решить, что безопаснее хранить часть активов в золоте, внутри своих границ.

В текущей ситуации многое для золота будет зависеть от того, разгонится ли инфляции сильнее и как далеко зайдет ФРС с повышением ставки.

В целом все промышленные металлы показывают единую тенденцию — снижение с максимумов и консолидацию. Пока уровни цен еще остаются высокими относительно исторических.

Основной вопрос — войдет ли мировая экономика в рецессию? Если да, то стоит ждать дальнейшего обвала к прошлым минимумам. Пока особняком держится экономика Китая, где умеренная инфляции и ЦБ не так давно снижал ставку. Но если рецессия захлестнет США, Китай не останется в стороне, как основной торговый партнер.