Рынок металлов 22.06.2022: в ожидании рецессии
- 22 Июня 2022
В этой статье мы посмотрим, что происходит с основными металлами, обсудим, какие факторы влияют на их цену. В марте все опасались прекращения поставок из РФ многих металлов, я рассматривал эту ситуацию в прошлой статье. В большинстве случаев риски не реализовались и сейчас все внимание приковано к инфляции и ставке ФРС.
Палладий
В марте мы наблюдали резкий рост цены палладия на фоне опасения ограничений поставок от «Норникеля». Но компания уже несколько раз заявила, что исполняет контракты в полном объеме и не собирается снижать прогноз производства на 2022 год.
Цена достаточно быстро вернулась к докризисным значениям. Сейчас уже основной фактор, который влияет на палладий — спрос со стороны автопроизводителей. В целом, цена начала реагировать на сокращение производства авто еще в прошлом году. На заводах не хватает чипов, а сейчас к этому прибавилось снижение спроса и ковидные ограничения в Китае.
Так, в Европе в мае продажи новых авто рухнули на 11%, в апреле была и вовсе на 20%.
В Китае в апреле производство 5 крупнейших автопроизводителей упало на 75% по сравнению с мартом на фоне ковидных ограничений.
«Норникель» в своем обзоре прогнозирует рост мирового спроса на палладий как раз за счет восстановления автомобильного сектора. Но пока продажи растут только в Китае, в остальном мире падают.
Никель
У никеля складывалась похожая ситуация. Биржевая цена на металл в марте выросла в 4 раза до рекордных значений. Лондонской бирже пришлось на протяжении нескольких недель проводить стоп-торги.
Сейчас цена снизилась, но если сравнивать с предыдущими годами, значение еще на высоком уровне. На устойчивость никеля влияют низкие запасы металла на биржах.
Также спрос со стороны производителей электрокаров достаточно устойчивый. В отличие от авто на ДВС, продажи электромобилей растут.
Алюминий
Цена алюминия опустилась до своих прошлогодних значений, но еще находится немного выше пиков 2018 года, когда у алюминиевых компаний все было хорошо.
На цену многих металлов, в том числе алюминия, повлияло повышение ставки ФРС, так как это приведет к снижению экономической активности. Как следствие — снижение спроса.
Поддержку цене оказывает низкая величина запасов на биржах и снятие ковидных ограничений в Китае.
Сталь
Цена на сталь за последние пару месяцев снизилась на 17%. Виной всему локдауны в Китае — в основном потребителе.
Из-за санкций в отношении РФ, цена на сталь в разных регионах стала сильно отличаться. Разница была и раньше, но сейчас стала больше.
Так, в Европе и США сохраняются достаточно высокие цены на сталь. А в РФ цены снижаются из-за низкого спроса и регулирования со стороны государства. Цены в Китае и Турции не намного выше из-за того, что часть российской стали продается в эти страны с дисконтом.
Золото
Золото сейчас находится на перепутье: с одной стороны растущая инфляция, с другой растущая ставка. На фоне обострения конфликта на Украине цена в моменте дошла до 2 тыс. долларов за унцию, но потом пошла на спад. Вырисовывается боковик длиной уже в два года.
Несмотря на прогнозы по повышению ставки, цена на золото пока держится. Хотя реальная ставка уже вышла в положительную зону.
Возможно, определенную поддержку оказывают центральные банки. Согласно опросу представителей ЦБ разных стран, все больше банков планируют наращивать долю золота в резервах. При этом второй год никто не планирует снижать долю.
Сейчас на фоне блокировки резервов РФ, некоторые страны могут решить, что безопаснее хранить часть активов в золоте, внутри своих границ.
В текущей ситуации многое для золота будет зависеть от того, разгонится ли инфляции сильнее и как далеко зайдет ФРС с повышением ставки.
В целом все промышленные металлы показывают единую тенденцию — снижение с максимумов и консолидацию. Пока уровни цен еще остаются высокими относительно исторических.
Основной вопрос — войдет ли мировая экономика в рецессию? Если да, то стоит ждать дальнейшего обвала к прошлым минимумам. Пока особняком держится экономика Китая, где умеренная инфляции и ЦБ не так давно снижал ставку. Но если рецессия захлестнет США, Китай не останется в стороне, как основной торговый партнер.