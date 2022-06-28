Market Power: разбор компании Fesco
- 28 Июня 2022
Fesco (FESH) – российская транспортная компания, оказывающая услуги морских, железнодорожных и автомобильных перевозок.
MCap = ₽103 млрд,
P/E = 3
Уникальность Fesco в том, что это единственная в России компания, которая может выполнять интермодальные перевозки, то есть с использованием нескольких видов транспорта: суда, поезда, автофуры.
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Лидер контейнерных перевозок через Дальний Восток с долей рынка 45%.
Единственный российский грузовой оператор, выполняющий международные интермодальные перевозки.
Владивостокский морской торговый порт, принадлежащий компании, – порт №1 России по грузообороту контейнеров.
РИСК
Ухудшение торговых отношений с азиатскими странами.
ЧТО ПОВЛИЯЕТ НА СТОИМОСТЬ АКЦИЙ?
Как будут развиваться торговые отношения с Азией в условиях западных санкций?