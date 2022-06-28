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Market Power: разбор компании Fesco

28 Июня 2022
Market Power

Fesco (FESH) – российская транспортная компания, оказывающая услуги морских, железнодорожных и автомобильных перевозок.

MCap = ₽103 млрд,

P/E = 3

Бенефициар разворота

Уникальность Fesco в том, что это единственная в России компания, которая может выполнять интермодальные перевозки, то есть с использованием нескольких видов транспорта: суда, поезда, автофуры.

Транспортный парк

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Лидер контейнерных перевозок через Дальний Восток с долей рынка 45%.

  • Единственный российский грузовой оператор, выполняющий международные интермодальные перевозки.

  • Владивостокский морской торговый порт, принадлежащий компании, – порт №1 России по грузообороту контейнеров.

Владивостокский торговый порт

РИСК

Ухудшение торговых отношений с азиатскими странами.

ЧТО ПОВЛИЯЕТ НА СТОИМОСТЬ АКЦИЙ?

Как будут развиваться торговые отношения с Азией в условиях западных санкций?

Выручка ДВМП

Теги: fesh