Market Power: разбор компании Fesco

Fesco (FESH) – российская транспортная компания, оказывающая услуги морских, железнодорожных и автомобильных перевозок.

MCap = ₽103 млрд,

P/E = 3

Уникальность Fesco в том, что это единственная в России компания, которая может выполнять интермодальные перевозки, то есть с использованием нескольких видов транспорта: суда, поезда, автофуры.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Лидер контейнерных перевозок через Дальний Восток с долей рынка 45%.

Единственный российский грузовой оператор, выполняющий международные интермодальные перевозки.

Владивостокский морской торговый порт, принадлежащий компании, – порт №1 России по грузообороту контейнеров.

РИСК

Ухудшение торговых отношений с азиатскими странами.

ЧТО ПОВЛИЯЕТ НА СТОИМОСТЬ АКЦИЙ?

Как будут развиваться торговые отношения с Азией в условиях западных санкций?