Акции Детского мира. Продавец счастья

Сегодня расскажем про акции Детского мира. Магазин Детский мир – крупнейшая сеть по продаже детских товаров. Несмотря на то, что его воспринимают исключительно как магазин игрушек, сеть отлично справляется с реализацией товаров для новорожденных, детского питания, одежды и обуви, а также канцелярских принадлежностей.

Детский мир является одним из самых крупных и быстрорастущих онлайн-игроков в своем сегменте. Детский мир, каталог на сайте которого уже достиг отметки в 250 тысяч товаров, отлично освоился в интернете, и сейчас на онлайн приходится до 30% продаж компании.

Компания радует не только детей, но и взрослых. Акции Детского мира показывают стабильный рост, исторически компания платила неплохие дивиденды.

Из этого видео ты узнаешь, почему магазин Детский мир – это самые дешевые закупочные цены на рынке, как компания превращает лояльность в прибыль и зачем магазин игрушек вкладывается в товары для животных.

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