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  4. Разбор компании EN+ Group от Market Power

Разбор компании EN+ Group от Market Power

6 Июля 2022
Market Power

EN+ Group – российский конгломерат, мировой лидер по производству низкоуглеродного алюминия и крупный производитель электроэнергии.

MCap = ₽360 млрд, P/E = 2

Конгломерат владеет и управляет алюминиевыми и энергетическими активами, которые расположены в центре Сибири, рядом с крупнейшим в мире резервуаром пресной воды – озером Байкал.

Конгломерат

Конкурентные преимущества

  • Конкурентные позиции на рынке электроэнергии Сибири: на долю En+ приходится 37% установленной мощности электростанций в регионе;

  • Высокий уровень вертикальной интеграции обеспечивает стабильную выручку и низкие расходы: алюминиевые заводы обеспечиваются собственной электроэнергией ГЭС и ТЭС. Также ведётся самостоятельная добыча угля для ТЭС;

    Алюминий и вертикальная интеграция

  • Владение инфраструктурой передачи и распределения электроэнергии. Общая протяженность высоковольтных и низковольтных линий – около 41 тыс. км.

Чистая энергия

Риски

- Сбои и технические проблемы на электростанциях.

- Зависимость ГЭС от уровня воды.

- Новые санкции на компанию или ее бенефициаров.

Что повлияет на стоимость акций?

  • Не попадет ли EN+ под санкции США?

  • Как будут расти тарифы на электроэнергию?

Дисконт

Теги: enpl