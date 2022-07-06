Разбор компании EN+ Group от Market Power

EN+ Group – российский конгломерат, мировой лидер по производству низкоуглеродного алюминия и крупный производитель электроэнергии.

MCap = ₽360 млрд, P/E = 2

Конгломерат владеет и управляет алюминиевыми и энергетическими активами, которые расположены в центре Сибири, рядом с крупнейшим в мире резервуаром пресной воды – озером Байкал.

Конкурентные преимущества

Конкурентные позиции на рынке электроэнергии Сибири: на долю En+ приходится 37% установленной мощности электростанций в регионе;

Высокий уровень вертикальной интеграции обеспечивает стабильную выручку и низкие расходы: алюминиевые заводы обеспечиваются собственной электроэнергией ГЭС и ТЭС. Также ведётся самостоятельная добыча угля для ТЭС;

Владение инфраструктурой передачи и распределения электроэнергии. Общая протяженность высоковольтных и низковольтных линий – около 41 тыс. км.

Риски

- Сбои и технические проблемы на электростанциях.

- Зависимость ГЭС от уровня воды.

- Новые санкции на компанию или ее бенефициаров.

Что повлияет на стоимость акций?