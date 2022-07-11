Почему Газпром не выплатил дивиденды? Что будет с нашей нефтью? Чем полезен параллельный импорт? Обо всем этом расскажет опытный аналитик Роман Пантюхин в новом формате Market Power – ежемесячный дайджест. В летний период Роман будет рассказывать лишь о самых ярких новостях фондового рынка, поэтому запаситесь попкорном!

Сегодня будет много интересного Также Роман объяснит: