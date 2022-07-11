Почему Газпром не выплатил дивиденды? | Что будет с нашей нефтью? | Чем полезен параллельный импорт?
- 11 Июля 2022
Почему Газпром не выплатил дивиденды? Что будет с нашей нефтью? Чем полезен параллельный импорт? Обо всем этом расскажет опытный аналитик Роман Пантюхин в новом формате Market Power – ежемесячный дайджест. В летний период Роман будет рассказывать лишь о самых ярких новостях фондового рынка, поэтому запаситесь попкорном!
Сегодня будет много интересного Также Роман объяснит:
кому выгоден параллельный импорт;
почему решение Большой семерки по нефти ни о чем;
как быть с акциями иностранных компаний;
зачем надеяться на Совкомфлот.