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  4. Почему Газпром не выплатил дивиденды? | Что будет с нашей нефтью? | Чем полезен параллельный импорт?

Почему Газпром не выплатил дивиденды? | Что будет с нашей нефтью? | Чем полезен параллельный импорт?

11 Июля 2022
Market Power

Почему Газпром не выплатил дивиденды? Что будет с нашей нефтью? Чем полезен параллельный импорт? Обо всем этом расскажет опытный аналитик Роман Пантюхин в новом формате Market Power – ежемесячный дайджест. В летний период Роман будет рассказывать лишь о самых ярких новостях фондового рынка, поэтому запаситесь попкорном!

Сегодня будет много интересного Также Роман объяснит:

  • кому выгоден параллельный импорт;

  • почему решение Большой семерки по нефти ни о чем;

  • как быть с акциями иностранных компаний;

  • зачем надеяться на Совкомфлот.

Теги: gazp, биржа, flot, новости