Акции Vipshop. Интернет-магазин острых ощущений

Интернет-магазин Vipshop заманил 94 миллиона клиентов не только брендовыми вещами по оптовым ценам, но и азартом процесса покупок. Ограниченные распродажи, которые Vipshop устраивает регулярно, создают искусственный ажиотаж и стимулируют шопинг.

Несмотря на то, что Vipshop стал первым китайским интернет-магазином с такой моделью шопинга, компания занимает всего лишь пятое место по объему продаж среди онлайн-ретейлеров. Достаточно ли этого, чтобы сделать акции Vipshop привлекательными для инвесторов, или же они предпочтут акции лидеров рынка, например Alibaba или JD.com?

Является ли доступ к огромному количеству данных о клиентах конкурентным преимуществом, или же это угроза для акций Vipshop? Что будет, если лидеры рынка создадут платформы со схожей моделью шопинга?