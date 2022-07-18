Заседание ЦБ РФ 22 июля: прогноз решения по ставке

Центральный Банк 22 июля проведет очередное собрание по ключевой ставке. Последние данные об инфляции указывают в сторону снижения. После скачка цен на прошлой неделе вызванного индексацией тарифов ЖКХ, мы опять вернулись в дефляционную зону. Если не учитывать рост тарифов ЖКХ, то это уже 8 неделя подряд, когда цены падают.

ЦБ выделяет две основные причины падения цен:

укрепления рубля; сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.

Оба фактора относят к временным, поэтому резко снижать ставку не хотят, но я так понимаю насколько эти факторы временны они тоже не знают, из-за чего будут стараться действовать аккуратно.

Чтобы дать полноценный прогноз по ставке одних лишь данных по инфляции недостаточно, но, к сожалению, статистику об импорте и экспорте мы увидим не скоро. По этой причине предлагаю ориентироваться на ставку межбанковского кредитования RUONIA, на 13.07.2022 он составляет 9,06%. То есть, банки закладывают понижение ставки минимум на 50 б.п., до 9%.

Однако, из последних решений ЦБ складывается впечатление, что они любят ходить по прошлым уровням. В январе ключевая ставка была 8,5%, в феврале подняли до 9,5%, потом резко пошли к 20% и уже в июне снова вернулись к 9,5%, хотя можно было бы понижать больше. Если исходить из этого, то ЦБ вполне может понизить ставку сразу на 100 б.п., до значений января - 8,5%.

Более существенное понижение ставки помогло бы банковскому и строительному секторам оправится после удара полученного этой зимой, а бизнесу перенастроить цепочки поставки и начать развивать новые проекты, зарубежные аналоги которых ушли из России. На мой взгляд, понижение ставки сразу на 100 б.п. является адекватным решением, но ЦБ располагает большим объемом информации и они могут прийти к выводу, что лучше это делать постепенно.

Заключение

Данные об инфляции указывают в сторону снижения ключевой ставки, но ЦБ опасается, что дезинфляционные факторы временны и поэтому будет стараться действовать осторожно. По ставкам межбанковского кредитования RUONIA стоит ожидать минимальное понижение ставки на 50 б.п., до 9%. Если исходить из динамики прошлых решений, то вполне возможно понижение и до 8,5% сразу. С моей стороны второй вариант более предпочтителен, так как нужно помочь экономике восстановиться, а дешевые деньги ей в этом помогут.