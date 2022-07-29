Акции Altice USA. | Бизнес на интернете и телевидении. | Ставка на 5G и скоростной Wi-Fi

Altice USA построила интернет империю, сделав ставку на Wi-Fi с последующим переходом в 5G. Создала этот бизнес компания на базе двух локальных операторов телевидения, которые в 2017-м году были объединены в отдельный холдинг. Сегодня телеком-гигант Altice USA владеет самой крупной сетью интернет в Нью-Йорке и крупнейшей сетью Wi-Fi, которая служит основой для развертывания сетей 5G.

В ближайшие годы бизнес Altice USA намерен полностью перестроиться на оптоволоконный высокоскоростной интернет со скоростью 10 гигабит в секунду. Взлетят ли акции Altice USA, когда компания достроит собственную оптоволоконную сеть? Сможет ли 5G создать серьезную конкуренцию проводному интернету? И какие еще перспективы у этого бизнеса?

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