Акции TechnipFMC | Сервис по добыче нефти и газа | Бензин и дизель из моря

TechnipFMC – одна из крупнейших компаний по производству оборудования для разработки месторождений нефти и газа. Фишка компании в том, что продукты, из которых потом получают бензин и дизель, она может добыть хоть из моря. Собственно, на глубоководную добычу компания и делает упор. Но при этом TechnipFMC также создает сервис для добычи нефти и газа на суше и мелководье.

TechnipFMC – уверенный лидер в предоставлении услуг по добыче нефти и газа: у компании более 60-ти лет опыта бурения и свыше 7300 патентов! Более того, на долю TechnipFMC приходится 75% контрактов на интегрированные решения для подводной добычи.

Несмотря на лидирующую позицию на мировом рынке, бизнес TechnipFMC подвержен рискам. Поэтому перед тем, как покупать акции TechnipFMC, инвестору стоит задуматься: как поведут себя нефтяные котировки, и ужесточатся ли экологические требования по добыче нефти и газа?

Еще из этого видео ты узнаешь:

0:13 – историю и суть бизнеса TechnipFMC.

1:20 – конкурентные преимущества.

2:07 – риски компании.

2:27 – что будет с акциями TechnipFMC.