Действительно ли Россия страна-бензоколонка?

Однажды американский сенатор-республиканец Джон Маккейн бросил фразу «Россия ― это бензоколонка, притворяющаяся страной». Опустим мотивы сенатора отозваться так о не самой отсталой в мире стране, а попытаемся разобраться, есть ли в ней доля правды, и какая это доля.

Прежде чем перейти к цифрам, давайте попробуем выделить несколько направлений анализа. Поскольку сенатор, скорее всего, в подобной форме высказался об общем уровне страны, не имея в виду конкретно нефть или газ, разберем вопрос несколько шире.

Для подобного анализа целесообразно было бы выделить следующие направления:

Доля нефтяной и газовой отрасли в ВВП страны. Доля нефтегазовых доходов в бюджете (федеральном и консолидированном). Доля экспортных доходов от продажи нефти и газа в общем экспорте страны. Количество занятых в нефтегазовой отрасли.

Почему бы просто не оценить долю нефти и газа в экспорте страны и не сделать вывод на основе этих данных? Все дело в том, что вопреки расхожему мнению, структура экспорта не всегда определяет структуру производства в стране. Так, страна может производить самолеты для собственных нужд, но практически не поставлять их на экспорт.

Причину при этом может быть две:

Самолеты недостаточно конкурентоспособны на мировом рынке; В стране емкий внутренний рынок и она не закрыла собственные потребности.

Даже если первая причина является главной, сам факт способности сделать самолет говорит о многом и не позволяет назвать страну отсталой. Поэтому обозначенные выше 4 направления анализа дают нам следующую информацию:

Степень диверсификации экономики и ее зависимости от названных отраслей. Зависимость бюджета от нефтегазовых поступлений. Зависимость валютных поступлений от объемов и цен продажи энергоресурсов (способность стабильно финансировать импорт). Степень воздействия нефтегазовой отрасли на рынок труда.

Отдельно стоит отметить, что финансовая политика властей сама по себе оказывает влияние на степень зависимости от энергоресурсов. Так, при наличии плавающего курса сглаживаются резкие колебания валютных поступлений от экспорта, наличие резервов позволяет сгладить влияние колебаний конъюнктуры рынков на бюджет. В целом же сбалансированная и грамотная политика властей сама по себе при прочих равных способны снизить влияние дисбалансов в структуре производства ВВП и доходов бюджета.

Доля нефтяной и газовой отрасли в ВВП страны

Поскольку вычислением ВВП занимается Росстат, в поисках доли необходимых отраслей в ВВП России нужно обратится к его данным. Так, по итогам 2020 Росстат оценил долю нефтегазового сектора в размере 15,2% ВВП. Цифра солидная, если учесть, что всего промышленность составляет чуть меньше 40%. Интересно, что за 2019 доля всей добычи полезных ископаемых оценена в 11,3%. Тут скорее всего дело в том, что речь идет о разных величинах, и ВВП нефтегазового сектора Росстат включил не только непосредственно добычу, но и другие смежные отрасли. Это важно, потому что часть топливно-энергетической системы работала бы независимо от того, добываются ли ресурсы здесь или покупаются за рубежом. То есть к добыче полезных ископаемых их относить нельзя.

Помимо оценки доли нефтегазового сектора России в статье на РБК приводятся и оценки доли сектора в других крупных нефтедобывающих странах. В США доля нефтегазового сектора составляет 8%, в Саудовской Аравии — 50%, в Норвегии — 14%, в Казахстане — 13,3%, в ОАЭ — 30%, в Канаде — менее 10%.

Нефтезависимось российской экономики, как ни странно, ближе к уровню Канады и Норвегии, чем к уровню Саудовской Аравии и ОАЭ.

Зависимость бюджета от нефтегазовых поступлений

Поскольку вопрос зависимости доходной части бюджета от нефтегазовых поступлений стоит давно, Минфин даже выделил эти доходы в отдельную категорию, чтобы проще было анализировать их долю и ее динамику.

Источник: данные Министерства финансов

Возьмем, к примеру, 2020 год. Доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете составила 28% (исполнение). Много это или мало – оставим вопрос открытым. Нужно только отметить, что в 2000-е годы эта величина доходила до 50%.

Также нужно отметить, что в условиях плавающего валютного курса колебания цен на внешних рынках несут меньше рисков для бюджетной системы, нежели они несли бы в условиях фиксированного или управляемого курса.

Отдельно стоит отметить и то, что в России трехуровневая система бюджетов. Выделяют федеральные, региональные и местные бюджеты. Помимо этого, отдельно формируются внебюджетные фонды. Все вместе это называется консолидированным бюджетом.

В 2020 году (раз уж данные выше по федеральному бюджету приведены за этот год) доходы консолидированного бюджета составили 37 трлн 857 млрд рублей. В 1,84 раза больше, чем один федеральный бюджет. Следовательно, доля нефтегазовых доходов в консолидированном бюджете – чуть менее 14%.

Доля экспортных доходов от продажи нефти и газа в общем экспорте страны

Раз уж речь пошла о 2020 годе, будем сравнивать статистику по нему. Экспорт за этот период составил 336 млрд 394 млн долларов США. Год был примечателен тем, что доля в общем экспорте топливно-энергетических товаров (нефть сырая, газ, СПГ, уголь, нефтепродукты) составила менее 50%, что для современной истории России является большим достижением. Полные данные на изображении ниже.

Источник: Росстат

Интересно отметить, что сам топливно-энергетический экспорт в России достаточно диверсифицирован: так, помимо сырой нефти в значительных объемах экспортируются нефтепродукты, имеющие более высокую добавленную стоимость, природный газ, имеющий теперь уже не всегда привязанную к нефти цену и иные рынки сбыта, уголь, СПГ. То есть, например, сравнивая топливно-энергетический экспорт России и Саудовской Аравии (как образец чисто нефтедобывающей страны) можно отметить, что сам по себе этот экспорт в России более диверсифицирован.

Что касается «не топливно-энергетического экспорта», то в нем, конечно, преобладает, за исключением раздела «Машины и оборудование» в сумме 25 млрд долларов и части продукции химпрома, продукция невысокого уровня передела. Тем не менее прочий экспорт достаточно диверсифицирован.

Количество занятых

Нефтегазовая отрасль является по понятным причинам одной из наиболее производительных отраслей экономики. Поэтому по ее доле в ВВП, экспорте и доходах бюджета не всегда можно корректно оценить влияние на рынок труда. В действительности же в рамках отрасли задействовано не так много людей. Тут важно допустить оговорку: статистика ниже учитывает именно добычу и переработку полезных ископаемых, а не сопутствующие виды деятельности. Так, например, оказываемые компанией «Газпром» услуги по газификации в статистику попадать не будут.

Общая численностяь занятых по указанным ниже на изображении направлениям деятельности составила в 2020 году 555 633 человек, то есть менее 1% от трудоспособного населения страны (порядка 70 млн).

Источник: Мониторинг рынка труда в нефтегазовом комплексе 2020, Совет по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе

Итоги

При всей серьезности роли нефтегазовой отрасли в экономике России, можно с уверенностью сказать, что в наиболее критических оценках ее значимость сильно преувеличена. Это не означает, что потеря нефтегазовых доходов не стала бы для страны катастрофой, однако означает, что большая часть экономической активности с нефтегазовой отраслью не связана.

Наиболее критическим моментом в рамках имеющегося уровня зависимости страны от энергоресурсов является то, что доходов от не топливно-энергетического экспорта недостаточно, чтобы финансировать весь импорт страны. В том же 2020 году не топливно-энергетический экспорт покрывал примерно 70% импорта, что в целом неплохо, но не позволяет говорить о низком уровне зависимости от экспорта нефти и прочего топлива. Тем не менее прогресс в этом направлении имеется.

На изображении ниже приведены цифры за несколько лет: стоит отметить, что в рассматриваемом выше 2020 году среднегодовая цена нефти была достаточно низкой.

Как видим, зависимость экспорта, бюджета и экономики от нефтегазового экспорта имеет разный уровень, однако было бы серьезной ошибкой не учитывать их взаимосвязанность. Так, серьезное снижение экспортных доходов и доходов бюджета от нефти и газа неизбежно оказало бы эффект на всю экономику. С учетом рассмотренного уровня зависимости, наличия накопленных резервов, низкого уровня госдолга и смягчающей роли плавающего валютного курса, можно сказать, что российская экономика способна пережить даже длительный период низких цен на нефть и газ, сохранив при этом устойчивость в целом. Уместно ли тогда определение «страна-бензоколонка»?