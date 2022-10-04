Акции Walt Disney | Мировой лидер индустрии развлечений | Лучшие мультфильмы и парки аттракционов
- 4 Октября 2022
Walt Disney – мировой лидер индустрии развлечений. С героями его мультфильмов знаком каждый ребенок: вряд ли есть на свете человек, не слышавший про Микки Мауса. Сегодня Disney это не только киностудия, которая подарила миру уйму фильмов и мультфильмов, но и телевидение, парки аттракционов с миллионной посещаемостью и стриминговый сервис Disney+.
Секрет успеха Disney – это сильнейший мировой бренд, права на франшизы с целой армией поклонников, постоянные инновации и многое другое.
Несмотря на покоренные сердца детей и взрослых по всему миру, бизнес компании подвержен рискам. Одни из главных вопросов, которые должен задать себе инвестор: насколько успешными будут новые фильмы и мультфильмы Disney, и что будет дальше с сервисом Disney+?
Еще из этого видео ты узнаешь:
0:36 – историю и суть бизнеса Disney+
2:07 – конкурентные преимущества
2:48 – риски компании
3:14 – что будет с акциями Disney+