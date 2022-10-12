Акции Spotify | Крупнейший музыкальный стриминговый сервис | Слушать музыку онлайн по подписке

Spotify – крупнейший музыкальный стриминговый сервис планеты, занимающий треть мирового рынка. Один из пионеров среди сервисов, в которых музыку, аудиокниги и даже подкасты можно слушать онлайн по подписке. Spotify постоянно расширяется, добавляя новую музыку, подкасты и аудиокниги, приглашая новых артистов. В будущем Spotify планирует запустить собственный музыкальный лейбл!

Секрет успеха Spotify в том, что компания хорошо знает пользователей: специальный алгоритм анализирует их прослушивания, а затем подбирает подходящую музыку. Этот сервис точно знает, кто ваш любимый артист!

Несмотря на лидирующую позицию, бизнес компании подвержен рискам. Одни из главных вопросов, которые должен задать себе инвестор: сохранит ли Spotify свое первенство на рынке сервисов для прослушивания музыки, и сможет ли компания остаться прибыльной?

Еще из этого видео ты узнаешь:

0:25 – историю и суть бизнеса Spotify.

1:20 – конкурентные преимущества.

2:10 – риски компании.

2:43 – что будет с акциями Spotify.