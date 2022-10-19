Стал ли ФудТех Яндекса монополистом

В сентябре Yandex значительно усилил свой ФудТех, получив 100% долю в Delivery Club. Стал ли он после этого монополистом? Давайте разбираться.

О рынке

ФудТех Яндекса и Delivery Club доставляют как готовую еду, так и продукты из магазина (FMCG), поэтому для анализа будет правильнее рассмотреть оба рынка в совокупности. На конец 2021 года рынок доставки готовой еды оценивали в 613 млрд рублей, продуктов - 371 млрд, совокупно - 984 млрд.

Выручка ФудТеха Яндекса за 2021 год составила 37,6 млрд рублей, Delivery CLub - 16,2 млрд, суммарно - 53,8 млрд рублей, что всего лишь 5,5% от общего объема рынка. Конечно, будет неправильно сразу сделать вывод, что Яндекс не является монополистом. Все-таки бизнес модель агрегаторов отличается от обычных доставок, им в выручку идет лишь процент от проданной продукции, а не вся сумма. По этой причине будет разумно рассмотреть ситуацию с точки зрения оборота проходящего через бизнес (GMV).

За 2021 год оборот (GMV) ФудТеха Яндекса составил 80,1 млрд рублей. К сожалению, Delivery этот показатель не раскрывает, поэтому пришлось высчитать его из аналогии с Яндексом, получилось 34,5 млрд рублей. Суммарный оборот Delivery и Яндекса — 114,6 млрд рублей, что составляет 11,65% от всего объема рынка. Уже гораздо больше, но все еще мало, чтоб называться монополией.

Можно пойти дальше и разбить GMV на категории, посчитав долю каждой в соответствующем рынке, но ситуация от этого особо не изменится. После объединения с Delivery Club доля Яндекса на рынке доставки готовой еды составит 9%, доставки продуктов — 16,1%. Этого все еще мало, чтоб называться монополией, даже несмотря на приличную долю в доставке продуктов (FMCG).

Заключение

Приобретение 100% доли в Delivery Club определенно усилило ФудТех Яндекса, но до звания монополиста им еще далеко. Когда дело касается доставки готовой еды большинство крупных ресторанов и сетей по-прежнему предпочитаются пользоваться собственными курьерскими службами вместо аутсорса. Возможно ситуация в будущем изменится, но пока загадывать рано. Что касается рынка продуктов, то конкуренция там достаточно ожесточенная. СберМаркет, «Самокат», OzonFresh и другие так просто свои позиции не сдадут, поэтому монополизации этого сектора я бы не ждал.

Наиболее реалистичным мне кажется увеличение доли на рынке доставки готовой еды. Все-таки Яндекс и Delivery это две самых популярных доставки у нас в стране, плюс не нужно конкурировать с гигантами вроде Сбера и есть синергия с такси. В целом сделку по обмену активами оцениваю положительно, даже скорее с плюсом Яндексу.