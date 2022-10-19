Акции 3М | Создатель скотча и липких стикеров Post-it | Изобретения и разработки от лучших ученых

3М – глобальный изобретатель, который занимается разработками всего на свете. Изобретения 3М используются повсеместно – в промышленности, в медицине, в быту. В компании трудятся лучшие ученые из самых разных областей науки. Именно им надо сказать спасибо за скотч, стикеры Post-it и светоотражающие дорожные знаки.

Секрет успеха 3М – уникальная корпоративная культура: каждый сотрудник может тратить 15% рабочего времени на личные проекты, а изобретатели постоянно обмениваются опытом и получают часть прибыли с продаж новых продуктов. Неудивительно, что 3М так привлекательна для служителей науки – в компании работают 8 тысяч ученых, и как результат – зарегистрировано более 120 тысяч патентов!

Несмотря на лидирующую позицию, бизнес компании подвержен рискам. Один из главных вопросов, которые должен задать себе инвестор: смогут ли ученые и изобретатели 3M так же стабильно взрывать рынок инновациями?

Еще из этого видео ты узнаешь:

0:59 – историю и суть бизнеса 3М;

2:15 – конкурентные преимущества;

2:50 – риски компании;

3:06 – что будет с акциями 3М.